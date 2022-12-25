Bước qua Giáng sinh (25/12) top 3 con giáp HẾT NGHÈO HẾT KHỔ vận may ồ ạt kéo đến, tiền vàng ngập nhà trong năm 2023

Tâm linh - Tử vi 25/12/2022 18:04

Tháng 12 âm lịch sẽ là cao điểm về tài lộc trong cả năm của 3 con giáp này, thuận lợi cho việc mua bán, người làm ăn nên chủ động nắm bắt.

Tuổi Thân

Theo tử vi tháng 12/2022 tuổi Thân âm lịch, đây là con giáp may mắn dịp Giáng Sinh 2022 nhờ có bộ đôi Thiên Ấn và Tam Hợp cục nâng đỡ.

Vào dịp Giáng Sinh tháng 12, tiền bạc tăng vọt, sự nghiệp thăng hoa, chạm đáy rồi lại trỗi dậy, tràn đầy tự tin, con giáp này được ban phước lành và may mắn.

Người tuổi Thân luôn có những yêu cầu và mưu cầu tương đối cao đối với cuộc sống của mình, vì vậy những người này sẽ luôn cố gắng hết sức để làm tốt công việc của mình để mỗi ngày đều có thể sống viên mãn và ý nghĩa nhất có thể. 

Thân luôn nỗ lực hướng tới mục tiêu trong lòng, bất kể gặp khó khăn gì cũng sẽ dũng cảm đương đầu thử thách, khiến bản thân thực sự đủ mạnh mẽ. 

Giáng Sinh 2022 tiền bạc tăng vọt, đặc biệt những ai đang nắm chức quyền cao hoặc làm quản lý trong một doanh nghiệp, sự nghiệp thăng hoa, con giáp này cũng tốt tính, rộng rãi, không ngừng cho đi, được quý nhân giúp đỡ, từ đáy vực dậy, bản thân tràn đầy tự tin, gặp nhiều may mắn.

Bước qua Giáng sinh (25/12) top 3 con giáp HẾT NGHÈO HẾT KHỔ vận may ồ ạt kéo đến, tiền vàng ngập nhà trong năm 2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

 

Tuổi Tị được Thiên Tài nâng đỡ nên công việc trong dịp này vô cùng thuận lợi, may mắn hơn thì có thể kiếm được kha khá tiền từ công việc chính. 

Nếu các bạn muốn thử vận may của mình tốt đến đâu thì có thể mua một tờ vé số hoặc chơi bốc thăm trúng thưởng hoặc xin tăng lương trong dịp này, khả năng cao mong muốn của bạn sẽ thành hiện thực.

Mặc dù những người tuổi Tị hay tạo cho người khác ấn tượng rằng họ kén chọn và thích tìm tòi và bới móc lỗi lầm của người khác, nhưng trên thực tế những người này rất chân thành và tốt bụng.

Sở dĩ họ có yêu cầu tương đối cao đối với nhiều thứ là vì họ có khát vọng theo đuổi cuộc sống của chính mình rất cao, họ luôn hy vọng rằng mình có thể từng bước đạt được thành công của mình thông qua năng lực của chính mình.

Thời gian này cũng thuận lợi cho việc mang thai, thai nghén và thích hợp để sinh con, làm cho gia đình hạnh phúc hơn.

Bước qua Giáng sinh (25/12) top 3 con giáp HẾT NGHÈO HẾT KHỔ vận may ồ ạt kéo đến, tiền vàng ngập nhà trong năm 2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tam Hợp cục giúp tuổi Thìn trở thành con giáp may mắn dịp Giáng Sinh 2022 một cách dễ dàng.

Người độc thân dễ gặp được người mình thích, nếu đã kết hônthì hôn nhân hạnh phúc, đời sống tình cảm phong phú muôn màu, có tin vui sinh con nối dõi. 

Tam Hợp thúc đẩy vận may trong sự nghiệp và nơi làm việc, Thìn dễ gặp quý nhân, quan vận hanh thông, được thăng chức, tăng lương, ai kinh doanh buôn bán thì đắt khách, được nhiều người biết đến.

Nếu bạn có thể chú ý đến việc duy trì các mối quan hệ giữa làm ăn lâu dài, bạn có thể có được một môi trường sống và không khí làm việc thoải mái, ấm áp.

 

Tháng 12 âm lịch sẽ là cao điểm về tài lộc trong cả năm của Thìn, thuận lợi cho việc mua bán, người làm ăn nên chủ động nắm bắt.

 

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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