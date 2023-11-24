Bồ Tát độ trì cho 3 con giáp làm đâu thắng đó từ nay đến Tết Dương lịch: Của cải vượng phát, bước ra cửa hốt bạc hốt vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 24/11/2023 17:55

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây phúc trạch an khang, sự nghiệp thênh thang từ nay đến Tết Dương lịch.

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp hiền lành, chăm chỉ và không bao giờ chơi xấu người khác. Ở họ có sự chín chắn, quân tử hiếm ai có được. Dù thời gian trước đây tình duyên lận đận, làm ăn thất bát nhưng từ nay đến Tết Dương lịch, nhờ được trời thương nên vận số của Dậu sẽ cải thiện đáng kể. Họ không chỉ vượng vận tài lộc, làm ăn thuận lợi mà chuyện tình cảm cũng có tiến triển tốt đẹp.

Vào thời điểm này tài vận của Dậu càng thăng tiến không phanh, lương thưởng rơi xuống đầu tới tấp. Vậy nên, Dậu đừng thấy khó khăn mà chùn bước, thấy bị hãm hại mà nản lòng bởi chỉ cần kiên cường bạn sẽ có được nhiều thành công hơn người, tiền chất chật nhà chỉ là chuyện nhỏ.

Bồ Tát độ trì cho 3 con giáp làm đâu thắng đó từ nay đến Tết Dương lịch: Của cải vượng phát, bước ra cửa hốt bạc hốt vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn rất trung thực, thẳng thắn. Họ làm việc gì cũng đàng hoàng, quang minh chính đại. Người tuổi này đa phần đều nhiều tham vọng, có nhiều ước mơ, không chịu sống an phận, thủ thường.

Con giáp này không ngại khó, ngại khổ, không ngừng nỗ lực vươn lên. Họ được dự báo sẽ đạt được những thành tích vượt trội trong những lĩnh vực mà mình theo đuổi.

Từ nay đến Tết Dương lịch, con giáp tuổi Thìn có nhiều chuyện vui. Công việc của họ hanh thông, rộng mở hơn trước. Người làm công ăn lương sẽ tìm được công việc mới với mức lương, chế độ đãi ngộ tốt hơn.

Trong khi đó, một số người khác tìm được thêm công việc, dự án hợp tác làm ăn giúp tăng thêm thu nhập. Những người làm kinh doanh cũng gặp gỡ nhiều khách hàng, chốt được những hợp đồng có giá trị lớn. Tiền bạc, tài sản trong tay, con giáp này nhờ đó cũng nhiều lên trông thấy.

Bồ Tát độ trì cho 3 con giáp làm đâu thắng đó từ nay đến Tết Dương lịch: Của cải vượng phát, bước ra cửa hốt bạc hốt vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần là người sáng tạo, thông minh, luôn chăm chỉ chịu khó kiếm tiền, không bao giờ ngại khó ngại khổ. Cuối tuần này Dần phải mang công việc về nhà và thật không ngờ từ nay đến Tết Dương lịch bạn đã đạt được kết quả như ý. Kết quả này khiến bạn củng cố được niềm tin đối với cấp trên, mang về lợi nhuận lớn cho công ty. Không những vậy bạn còn khiến đồng nghiệp phải nể trọng. 

Việc này mở ra cơ hội kiếm tiền thưởng lớn cho bạn và khẳng định bạn hoàn toàn là người có năng lực đứng ở vị trí cao hơn nhiều người khác.

Bồ Tát độ trì cho 3 con giáp làm đâu thắng đó từ nay đến Tết Dương lịch: Của cải vượng phát, bước ra cửa hốt bạc hốt vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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