Bồ Tát độ trì cho 3 con giáp từ 'gà hóa phượng' vào đúng 13h chiều Thứ 6 ngày 23/12/2022: Thần Tài "cưng như trứng", cầu tiền có tiền, đào trúng "mỏ vàng", hút sạch tài lộc tứ phương  

Trong 12 con giáp người tuổi Hợi vốn tính hiền lành, không thích tranh đấu hơn thua. Nhưng như thế không phải là người tuổi Hợi thiếu ý chí thiếu nỗ lực trong cuộc sống. Ngược lại, người tuổi Hợi luôn hết mình trong mọi công việc nên cuộc sống của họ ngày càng lên một tầm cao mới.

Người tuổi Hợi vốn nhân hậu, không ngừng chăm chỉ tìm kiếm cơ hội để đổi đời. Chính vì vậy, càng có tuổi người tuổi Hợi càng sở hữu khối tài sản khổng lồ đáng mơ ước. Từ khung giờ này, tuổi Hợi sẽ vô cùng may mắn, vận trình tài lộc được cải thiện đáng kể. Cuộc sống của tuổi Hợi có nhiều thay đổi tích cực, tuổi Hợi sẽ gặp được cơ hội tốt để đổi đời. Chỉ cần vững tâm thì công việc nhất định diễn ra tốt đẹp và có những bước đột phá, có thể thành công rực rỡ.

Con giáp tuổi Thìn sẽ nhận được nhiều tin vui trong tháng này. Trước hết, trên đường công danh sự nghiệp, bản mệnh đang bước những bước hết sức vững vàng, làm đâu chắc đó nên gặt hái được nhiều thành tựu đáng kể. Thời điểm này rất hợp cho việc ký kết hợp đồng, mưu cầu đại sự rất dễ thành. Hãy mở rộng mối quan hệ của mình, bạn sẽ tìm được huớng phát triển thích hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng diễn ra thuận lợi, gia đạo yên bình khiến bạn luôn yên tâm và có động lực để cố gắng hơn nữa. Người đã độc thân thì bước qua khỏi quá khứ và hướng tới những điều tích cực hơn. Bạn có cơ hội tìm được tình yêu mới bên người thực sự yêu thương mình.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão tính tình sôi nổi, thích kết bạn, cười nói suốt ngày. Trong cuộc sống, họ bao dung, đôn hậu, dễ tha thứ. Khi thấy người khác gặp khó khăn, con giáp này sẵn sàng giúp đỡ trong khả năng của mình. Con giáp tuổi này trung thực, lương thiện nên được nhiều người yêu mến. Trong cuộc sống, họ nhiều lần được quý nhân phù trợ, gặp dữ cũng hóa lành.

Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này, người tuổi Mão và gia đình có tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh. Nhiều tin vui sẽ gõ cửa nhà con giáp này. Người tuổi này nếu học hành, thi cử sẽ đạt thành tích tốt. Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng nhận được cơ hội thể hiện năng lực. Con giáp tuổi Mão làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, gặp được đối tác làm ăn uy tín. Không những có sự nghiệp thành công, con giáp tuổi Mão còn có vận đào hoa đỏ rực. Người độc thân sẽ sớm tìm được nửa kia qua những buổi gặp gỡ, tụ họp.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.