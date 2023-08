Bộ 3 con giáp được ghi danh trong SỔ VÀNG của Thần Tài, sự nghiệp nhiều bước tiến, tăng lương thăng chức, TIỀN TÀI ĐẮP ĐỐNG, giàu sang vô cùng, người xung quanh tỏ lòng ngưỡng mộ sau ngày 17/7

Lại thêm ngũ hành tương khắc khiến tuổi Tý có thể tranh cãi với một nửa của mình, nhưng rất may mọi chuyện không hề tồi tệ quá, vì có thể sau khi tranh cãi thì hai bạn sẽ hiểu nhau hơn và ngày càng xích lại gần nhau hơn.

Tuổi Sửu bị Tương Hại tác động nên có thể sẽ xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp hay khách hàng do quá trình bàn bạc công việc không đạt được thống nhất. Tuy nhiên con giáp này phải bình tâm suy xét để giải quyết tình huống sao cho thật thấu đáo, đừng chọn giải pháp tranh luận tới cùng. Vận may không nhiều nên bạn cũng cần thận trọng trong những vấn đề tiền bạc hay đầu tư tài chính. Nhất là những người muốn thử vận may ở những trò như xổ số, lô đề, bài bạc… thì tốt nhất nên từ bỏ ý định bởi những việc này không chỉ gây lãng phí tiền bạc mà không mang lại kết quả gì.

Tuổi Sửu cũng sẽ thấy một chút muộn phiền vì chuyện tình yêu không được suôn sẻ như ý. Hết công việc lại tới tình cảm gặp nhiều rắc rối, con giáp này cảm thấy vô cùng chán chường, mệt mỏi. Đối phương chẳng những không thông cảm cho những áp lực mà bạn đang phải trải qua mà còn có những đòi hỏi vô cùng vô lý.

Tuổi Dần

Tuổi Dần xông xáo, không chỉ biết áp dụng kiến thức có sẵn vào thực tế mà còn đưa ra nhiều phương pháp cải tiến độc đáo. Con giáp này được khuyên hãy thử thách bản thân nhiều hơn để có được những trải nghiệm thú vị. Đón nhận nhiều may mắn bất ngờ về tài lộc. Con giáp này có thể mở rộng kinh doanh một cách nhanh chóng. Có thể nói lúc này tiền bạc không phải nghĩ. Thế nhưng đừng nên hoang phí nếu không bản mệnh sẽ sớm nhận hậu quả của việc này.

Dù tình yêu chưa đến thì tuổi Dần cũng đừng nản lòng, nên có niềm tin hơn trong các mối quan hệ xung quanh. Hãy cứ tự tin vào bản thân mình, rồi con giáp này sẽ tìm thấy một nửa phù hợp cho mình sớm thôi.

