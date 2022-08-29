Bắt đầu từ thứ Ba ngày 20/8/2022, những con giáp này mọi việc đều suôn sẻ, tiền về ồ ạt như thác đổ, vận trình hanh thông, sự nghiệp có sự thăng tiến, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 16:00

Bắt đầu từ thứ Ba ngày 20/8/2022, 3 con giáp may mắn tài lộc vượng sắc, vận trình xán lạn, sự nghiệp thuận lợi thăng tiến.

Tuổi Thìn

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, những người tuổi Thìn có thể sống trọn cuộc đời hạnh phúc và may mắn. Bản thân khi sinh ra, con giáp này đã mang trong mình một phong cách của bậc đế vương, với khí chất cao thượng nên cuộc đời của bản mệnh sẽ chỉ toàn một màu hồng.

Bắt đầu từ thứ Ba ngày 20/8/2022, những con giáp này mọi việc đều suôn sẻ, tiền về ồ ạt như thác đổ, vận trình hanh thông, sự nghiệp có sự thăng tiến, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 1
Sự nghiệp xuất chúng đến vậy thì tiền bạc cũng theo đó ngày càng rộng mở. Những người cầm tinh con Rồng sẽ tha hồ hưởng thụ vinh hoa phú quý, trong suốt cuộc đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt là tuổi Thìn khi bước vào ngày 30/8 là những người có ý chí phấn đấu mạnh mẽ và sự kiên trì cao độ. Con giáp này sẵn sàng đối đầu trực diện với mọi thách thức. Nhưng dù có khó khăn đến đâu sẽ đều trở nên thuận lợi hơn khi đã có quý nhân phù trợ.

Dường như, càng trong hoàn cảnh khó khăn, người tuổi Thìn lại càng dễ "lội ngược dòng", mọi việc của người tuổi này trong thời gian tới đều suôn sẻ, gặp nhiều phước lành hơn có được thành công rực rỡ. Sự nghiệp xuất chúng đến vậy thì tiền bạc cũng theo đó ngày càng rộng mở. Những người cầm tinh con Rồng sẽ tha hồ hưởng thụ vinh hoa phú quý, trong suốt cuộc đời mình.

Tuổi Ngọ

Thầy tử vi - tướng số cho hay, với tư duy nhanh nhẹn, thông minh, hoạt bát và dám đối đầu với thử thách, người tuổi Ngọ được đánh giá là 1 trong những con giáp dễ làm nên nghiệp lớn.

Thời gian qua, những người tuổi Ngọ có hạn Thái Tuế, công danh sự nghiệp đối mặt với 1 số thử thách nhất định. Tuy nhiên, khó khăn là chuyện của thời gian khác, còn bước vào ngày 30/8/2022, con giáp này lại là 1 trong số những con giáp được Thần tài chiếu cố, cuộc sống được dự báo là có nhiều hỉ sự, đặc biệt là trong chuyện tiền nong. Chính vì thế, người tuổi Ngọ hãy yên tâm phát huy hết năng lực vốn có của mình, nắm bắt mọi cơ hội tốt nhất để đạt được những thành quả đáng ngưỡng mộ nhé.

Bắt đầu từ thứ Ba ngày 20/8/2022, những con giáp này mọi việc đều suôn sẻ, tiền về ồ ạt như thác đổ, vận trình hanh thông, sự nghiệp có sự thăng tiến, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 2
Thần tài chiếu cố, cuộc sống được dự báo là có nhiều hỉ sự, đặc biệt là trong chuyện tiền nong. Chính vì thế, người tuổi Ngọ hãy yên tâm phát huy hết năng lực vốn có của mình, nắm bắt mọi cơ hội tốt nhất để đạt được những thành quả đáng ngưỡng mộ nhé - Ảnh minh họa: Internet

 

 

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, con giáp tuổi Dần thuộc tuýp người ham kiếm tiền, ngại tiêu tiền. Bản mệnh lại biết cách quản lý tài chính nên sẽ sớm có của ăn của để. Con giáp tuổi Dần khá tiết kiệm, ngoài việc chi cho những khoản cần thiết, người tuổi này sống rất tiết kiệm. Bản mệnh hợp duyên đầu tư, kinh doanh nên làm ăn buôn bán thường rất mát tay, thuận buồm xuôi gió.

 

Từ thứ Ba tuần này, con giáp này với tầm nhìn xa, rất giỏi trong việc đầu tư dài hạn. Một khi đã đặt ra mục tiêu nào thì bản mệnh sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực để đạt mục tiêu đó. Khi cơ hội đến tay, con giáp này không dễ dàng bỏ lỡ. Cũng bởi vậy mà người tuổi Dần đầu tư, kinh doanh sẽ sinh lời lớn. Càng về sau, bản mệnh càng có cuộc sống ấm êm, sung túc như mong đợi.

Bắt đầu từ thứ Ba ngày 20/8/2022, những con giáp này mọi việc đều suôn sẻ, tiền về ồ ạt như thác đổ, vận trình hanh thông, sự nghiệp có sự thăng tiến, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 3
 Khi cơ hội đến tay, con giáp này không dễ dàng bỏ lỡ. Cũng bởi vậy mà người tuổi Dần đầu tư, kinh doanh sẽ sinh lời lớn. Càng về sau, bản mệnh càng có cuộc sống ấm êm, sung túc như mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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