Bắt đầu từ tháng 10 Âm lịch, 3 con giáp thoát hạn Tam Tai, chính thức "tạm biệt vận xui" nhờ Thần Tài ban lộc, vận đỏ phơi phới, tiền bạc đầy nhà, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 26/10/2022 14:41

Từ tháng 10 Âm lịch, 3 con giáp sau hết nghèo hết khổ, cuộc đời thăng hoa viên mãn, chuẩn bị ăn Tết linh đình. Cùng xem là 3 con giáp nào nhé!

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, những người cầm tinh con giáp tuổi Thân rất hòa thuận, dễ gần, tốt bụng. Họ cũng là người thông thạo đối nhân xử thế, luôn tạo dựng được các mối quan hệ xã hội hòa thuận, vui vẻ.

Trong tháng 10 Âm lịch này, người tuổi Thân được chăm sóc chu đáo bởi ngôi sao may mắn. Nhờ đó mà con giáp tuổi Thân đón vận đào hoa vào nhà. Nếu biết nắm bắt cơ hội, người tuổi Thân sẽ đạt được ước nguyện, thành công. Con giáp tuổi Thân hãy nhớ, cần phải nắm chặt tay tình yêu của mình và nỗ lực vươn tới, tương lai sẽ liên tục đón nhận tin vui và hy vọng về tương lai tươi sáng.

Ngoài ra, đối với 1 số ít người tuổi Thân sẽ có đột phá lớn trong đầu tư và quản lý tài chính trong tháng này. Đồng thời, con giáp tuổi Thân cũng cần chú ý không nên chấp nhất với những lời chế nhạo, thiếu tin tưởng vào mình.

Bắt đầu từ tháng 10 Âm lịch, 3 con giáp thoát hạn Tam Tai, chính thức 'tạm biệt vận xui' nhờ Thần Tài ban lộc, vận đỏ phơi phới, tiền bạc đầy nhà, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, những người cầm tinh con giáp tuổi Thân rất hòa thuận, dễ gần, tốt bụng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, những người cầm tinh con giáp tuổi Hợi gặp vận may vào tháng này. Nếu thực sự nắm bắt được cơ hội này, của cải sẽ nằm trong tầm tay của người tuổi Hợi. Họ có thể thẳng đường thăng tiến, thành công vượt bậc.

Trong tháng 10 này, người tuổi Hợi có cơ hội tìm được 1 số dự án có tiềm năng lớn, thành công nắm chắc, thu nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên, con giáp tuổi Hợi cũng chú ý không quá cực đoan về mọi mặt trong cuộc sống. Đồng thời, họ cũng không nên dễ dàng bỏ cuộc mà kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình.

Để thành công, biến mơ ước thành hiện thực chắc chắn không dễ dàng gì. Nhưng nếu người tuổi Hợi không ngừng tìm tòi, có những ý tưởng mới trong công việc thì không bao lâu nữa họ có thể gặt hái được những trái ngọt, sống cuộc sống khiến nhiều người ghen tỵ. Bước vào tháng 10 Âm lịch, đa số những người tuổi Hợi đều công thành danh toại, nếu như họ không thể giàu có như bao người thì ít nhất cũng được tận hưởng cuộc đời bình yên, đời sống tinh thần và vật chất đủ đầy. Cuộc sống tuổi Hợi sẽ có nhiều thay đổi tích cực đáng mong chờ. 

Bắt đầu từ tháng 10 Âm lịch, 3 con giáp thoát hạn Tam Tai, chính thức 'tạm biệt vận xui' nhờ Thần Tài ban lộc, vận đỏ phơi phới, tiền bạc đầy nhà, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 2
Trong tháng 10 này, người tuổi Hợi có cơ hội tìm được 1 số dự án có tiềm năng lớn, thành công nắm chắc, thu nhiều lợi nhuận. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh những người tuổi Tý thông minh tài giỏi, họ không chỉ có khả năng xây dựng cuộc sống viên mãn, mà còn có thể kiếm được rất nhiều tiền. So với những con giáp khác, tuổi Tý có kỹ năng sinh tồn vượt trội. Trong cuộc sống, người tuổi Tý biết nhìn xa trông rộng, không để bản thân và gia đình rơi vào bế tắc, làm việc gì cũng suy nghĩ kỹ lưỡng, phải tìm được lợi ích trong đó thì mới làm.

Bước vào tháng 10 Âm lịch, những người tuổi Tý sẽ thăng hoa về cả tình lẫn tiền, cuộc sống tương lai ngày càng tươi sáng và đủ đầy. Đặc biệt, những người tuổi Tý sẽ gặp được nhiều may mắn, có khả năng đổi đời, sự nghiệp không những thăng hoa mà đời sống tinh thần còn hạnh phúc mỹ mãn, thậm chí có hỷ sự, cùng chờ xem nhé!

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tối nay (26/10): "nước đẩy thuyền lên", 3 con giáp đổi vận đổi số rực rỡ nhờ Thần Tài yêu thương, tạm biệt vận xui đeo bám, tình - tiền - danh khởi sắc toàn diện từ đây

Tối nay (26/10): "nước đẩy thuyền lên", 3 con giáp đổi vận đổi số rực rỡ nhờ Thần Tài yêu thương, tạm biệt vận xui đeo bám, tình - tiền - danh khởi sắc toàn diện từ đây

Vào tối nay, 3 con giáp này có cơ hội đổi đời trong tầm tay nhờ ơn trên yêu thương, cuộc đời thăng hoa, tiền của ùa hết vào nhà, người người ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 10 âm lịch 3 con giáp thoát khỏi vận đen 3 con giáp may mắn trăm bề

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 2 giờ 58 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 3 giờ 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền