Bắt đầu từ mai (8/9-17/9), tài lộc bùng cháy, 3 con giáp này vận may liên hồi, phúc phận lên hương, tiền vàng tăng bội, cứ bước ra cửa là gặp điềm lành

Tâm linh - Tử vi 07/09/2022 19:43

Vận may liên hồi sẽ "ập đến" với 3 con giáp này từ ngày 8/9 tới 17/9 nhờ có quý nhân phụ trợ lại thêm duyên phước lành.

Tuổi Hợi

Bắt đầu từ mai (8/9-17/9), tài lộc bùng cháy, 3 con giáp này vận may liên hồi, phúc phận lên hương, tiền vàng tăng bội, cứ bước ra cửa là gặp điềm lành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

So với các con giáp khác, nữ tuổi Hợi có nhiều may mắn hơn hẳn. Lý do là vì những con giáp tuổi Hợi trời sinh có sẵn tính cách hiền lành, nhân hậu lại biết đối nhân xử thế nên luôn có quý nhân giúp đỡ. Điều này khiến cho họ dù không có quá nhiều tham vọng nhưng luôn có cơ hội để xây dựng cuộc sống viên mãn, đủ đầy.

Nữ tuổi Hợi đến một giai đoạn nhất định sẽ phất lên nhanh chóng, theo tử vi là thường sau 35 tuổi sẽ ngày càng thăng hoa và mỹ mãn về cả gia đạo lẫn tiền tài. Tuy vậy, con giáp nữ này vẫn giữ được thái độ sống khiêm tốn, biết người biết ta khiến cho vận mệnh về sau ngày càng phú quý, sung túc.

Tuổi Ngọ

Bắt đầu từ mai (8/9-17/9), tài lộc bùng cháy, 3 con giáp này vận may liên hồi, phúc phận lên hương, tiền vàng tăng bội, cứ bước ra cửa là gặp điềm lành - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi từ ngày 8/9 tới 17/9 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ vận thế bình thường, đừng hành động vội vàng, nếu không sẽ mắc bẫy.

Ngày kỵ trong quan hệ tình cảm nhưng thực tế bạn có thể chia sẻ bất cứ điều gì với người yêu, đừng âm thầm đau khổ một mình.

Vận trình sự nghiệp sẽ hanh thông hơn, gặp chuyện gì cũng đừng vội vàng, biết chờ đợi xem mọi chuyện thay đổi thế nào, chớ có hành động bốc đồng, phải có óc phán đoán.

Tài lộc tiến tới, bạn có thể tìm một công việc tốt hơn với mức lương cao hơn.

Sức khỏe khá tốt, nếu muốn giảm béo, bạn nên kết hợp cả ăn uống và tập luyện, không nên ăn kiêng tiêu cực.

Tuổi Thìn

Bắt đầu từ mai (8/9-17/9), tài lộc bùng cháy, 3 con giáp này vận may liên hồi, phúc phận lên hương, tiền vàng tăng bội, cứ bước ra cửa là gặp điềm lành - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người thuộc con giáp rồng không thích người khác can thiệp vào quyết định của mình, họ có thể trở thành bạn tốt với người lạ trong một khoảng thời gian rất ngắn, và từ ngày 8/9 tới 17/9 để nhận được sự phù hộ của Sao tốt. Chúc may mắn, nếu bạn nắm bắt cơ hội, sẽ có rất nhiều công việc làm ăn đến cửa nhà bạn.

Ngoài ra, họ còn gặp nhiều may mắn bởi con giáp rồng, khi được một ngôi sao may mắn đóng ở nơi tài lộc trong công việc, họ sẽ có những khoản thu nhập dư dả bất ngờ trong tương lai, chắc chắn sẽ tăng thêm tài lộc cho gia đình. Thái độ sống hết sức nhiệt tình, giàu sang phú quý, sự nghiệp thành công không khó.

Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm và tham khảo

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