Người tuổi Mùi được biết đến là những người có đầu óc, có tầm nhìn trong đầu tư, kinh doanh. Ngoài ra, bạn là con giáp tốt bụng, quảng giao, biết cách duy trì mối quan hệ tốt với mọi người. Từ 6 giờ sáng mai (4/11), qua những mối quan hệ, người tuổi Mùi gặp được cơ hội kinh doanh, làm ăn phát tài, phát lộc.

Dần vốn tính thông minh, linh hoạt. Con giáp không thích sự an phận mà luôn cố gắng tranh đấu cho những giá trị mà bản mệnh nghĩ là đúng. Thay vì cố hết sức cho sự nghiệp, Dần luôn biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Chính thái độ tích cực, tinh thần lạc quan mà Dần đạt những thành tựu đáng kể khi còn rất trẻ.

Với những người làm công ăn lương, bạn sẽ nhận được quyết định thăng chức hoặc được điều chuyển về vị trí phù hợp với khả năng. Biết nắm bắt cơ hội đầu tư làm giàu, người tuổi Mùi sẽ có những bước bứt phá ngoạn mục trong sự nghiệp. Bạn có cơ hội mua được những khối tài sản, bất động sản giá trị mà bạn đã lên kế hoạch từ lâu.

Dần sẽ có vận may bùng nổ, người tuổi Dần buôn may bán đắt và cầu được ước thấy. Vậy nên, bạn được hưởng phúc lớn trời ban nên làm ăn phát đạt, phú quý nhiều vô kể - Ảnh minh họa: Internet

Từ 6 giờ sáng mai (4/11), Dần sẽ có vận may bùng nổ, người tuổi Dần buôn may bán đắt và cầu được ước thấy. Vậy nên, bạn được hưởng phúc lớn trời ban nên làm ăn phát đạt, phú quý nhiều vô kể. Ngoài ra, cũng có những con giáp muốn chinh phục một lĩnh vực mới. Nhưng với tài năng, sự quyết đoán, chắc chắn Dần sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi.

Với các cặp đôi thì có thể sắp tới sẽ có thêm những bước tiến mới, có thể sẽ là tin cưới hỏi, về ra mắt 2 bên gia đình. Dần hãy làm theo lời trái tim mình mách bảo, đừng lo ngại những chuyện không biết bao giờ mới tới.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thường chăm chỉ và luôn khao khát làm giàu. Tuổi Tuất rất giỏi kiếm tiền nhưng trong một giai đoạn nào đó, họ không được vận may chiếu cố nên chỉ có thể làm đủ để sống qua ngày. Theo tử vi, từ 6 giờ sáng mai (4/11) tuổi Tuất là con giáp được trời ban nhiều phúc đức, đặc biệt là giữa tháng 10 này, sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu.

Với bản lĩnh và sự thông minh vốn có, tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt, giúp họ phát triển sự nghiệp bền vững. Ngoài ra, tuổi tuất còn có quý nhân bên cạnh phù trợ, tạo điều kiện làm giàu. Nếu có một khoản tích góp nhiều năm qua thì năm nay, vận may của tuổi Tuất có cơ hội bùng nổ, đầu tư 1 sinh lời 10, dự kiến sẽ sở hữu được khối tài sản đáng mong chờ.

Với bản lĩnh và sự thông minh vốn có, tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt, giúp họ phát triển sự nghiệp bền vững - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.