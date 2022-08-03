Bắt đầu từ 10/7 âm, 3 con giáp phát tài, giàu có sự nghiệp như "hổ mọc thêm cánh" thăng hoa, kéo theo tài vận dồi dào, sống thoải mái đến vài năm sau

Tâm linh - Tử vi 03/08/2022 02:00

Được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, 3 con giáp này bất kể làm việc gì cũng may mắn, mọi thứ vạn sự hanh thông, muốn làm giàu chỉ trong tầm tay.

Tuổi Sửu

Xem tử vi của 12 con giáp, dưới ảnh hưởng của cục diện Tương Xung, hôm nay tuổi Sửu quá kiêu ngạo và chủ quan, bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của người khác.

Trên phương diện tình cảm, bản mệnh được nhiều đối tượng khác giới quan tâm, để ý. Tuy nhiên, nếu là người độc thân, bạn chớ nên dễ dãi mà cần tìm hiểu kỹ hơn về đối phương, nếu là người đã lập gia đình, bạn cần tìm cách giữ khoảng cách thích hợp với mọi người.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Tây Bắc phía ngoài phòng thai phụ, giường ngủ và nhà vệ sinh. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất hiền lành, chịu thương chịu khó, không ngại gian nan vất vả để tìm kiếm cơ hội tốt đổi đời. Trong số những con giáp, tuổi Tuất tuy không có xuất thân khá giả nhưng lại có khả năng tạo dựng sự giàu có và phú quý cho riêng mình.

Tử vi trong tháng 7 âm lịch này, những người tuổi Tuất sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng may mắn, mọi thứ vạn sự hanh thông, muốn làm giàu chỉ trong tầm tay. Bắt đầu từ 10/7 mọi khó khăn đều được giải quyết, công việc cũng dần cải thiện hanh thông hơn, từ giai đoạn này đến cuối năm, sự nghiệp tuổi Thân sẽ sớm thăng hoa, kéo theo tài vận dồi dào, sống thoải mái đến vài năm sau.

 

Bắt đầu từ 10/7 âm, 3 con giáp phát tài, giàu có sự nghiệp như 'hổ mọc thêm cánh' thăng hoa, kéo theo tài vận dồi dào, sống thoải mái đến vài năm sau - Ảnh 1 

Tuổi Hợi

Vận thế của người tuổi Hợi luôn suôn sẻ, khi gặp khó khăn , thường được quý nhân ra tay giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần.

Sau ngày 10/7 âm khi gặp được cát vận, người tuổi Hợi sẽ đón nhận cơ hội thay đổi vô cùng to lớn, công việc của con giáp này khởi sắc, thăng tiến, lương, thưởng tăng cao.

Ngoài ra, nguồn thu phụ đến từ việc đầu tư bên ngoài cũng sẽ đem lại khoản tiền khổng lồ cho người tuổi Hợi trong thời điểm này. Con giáp này không còn phải đau đầu vì tiền nữa.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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