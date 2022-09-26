Bắt đầu từ 1/9 Âm lịch, TOP 3 con giáp "thay da đổi thịt", "ăn nên làm ra" trong vòng 10 ngày tiếp theo, Thần Tài bên trái, Phật Bà bên phải, làm gì cũng vạn sự hanh thông, tiền vô ào ào, trăm bề viên mãn

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 19:48

10 ngày tới, 3 con giáp làm gì cũng thuận lợi nhờ có Thần Tài và Phật Bà cùng hậu thuẫn, từ đây chỉ ngồi an nhàn hưởng thụ "ung dung tự tại", cùng xem là các con giáp nào nhé!

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn là những người thông minh, hiền lành và đặc biệt sống rất tình cảm với mọi người xung quanh. Trong tử vi học, người tuổi Thìn được xem là con giáp mang mệnh phú quý nhưng không dễ dàng gì có được cuộc sống như mong muốn.  Người tuổi Thìn ít tham vọng nhưng nhờ trời cho nhiều phúc đức nên họ sẽ tự lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách. 

Trong cuộc sống, tuổi Thìn tâm niệm "hữu xạ tự nhiên hương", chỉ cần mình sống tốt thì chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng. Đối với phụ nữ tuổi Thìn, đa số họ đều mang mệnh nữ vương nhưng phải đợi đến một lúc nào đó thì vận mệnh đó mới được phát huy. 

Trong 10 ngày tới này, tuổi Thìn được sao tốt chiếu rọi và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu, đây cũng được xem là giai đoạn thiên thời địa lợi nhân hòa của tuổi Thìn, họ sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, để gặt hái được nhiều thành công. Cụ thể, tuổi Thìn sẽ có cơ hội làm giàu, nếu may mắn cuối năm sẽ mua được nhà mua được xe, cuộc sống sẽ bước qua giai đoạn mới, viên mãn và thăng hoa hơn.

Bắt đầu từ 1/9 Âm lịch, TOP 3 con giáp 'thay da đổi thịt', 'ăn nên làm ra' trong vòng 10 ngày tiếp theo, Thần Tài bên trái, Phật Bà bên phải, làm gì cũng vạn sự hanh thông, tiền vô ào ào, trăm bề viên mãn - Ảnh 1
Trong cuộc sống, tuổi Thìn tâm niệm "hữu xạ tự nhiên hương", chỉ cần mình sống tốt thì chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu vốn hiền lành, tình cảm và chịu thương chịu khó. Người tuổi Sửu được trời ban nhiều phúc đức, nên họ làm gì cũng có quý nhân phù trợ, mọi việc thành công suôn sẻ. Đa số những người tuổi Sửu đều đặt ra được mục tiêu trong cuộc sống và hoàn thành chúng một cách tốt đẹp. 

Thời gian trước cuộc sống tuổi Sửu khá chênh vênh không ổn định, tuy nhiên nhờ bản tính lương thiện mà họ có thể vượt qua mọi thứ. Tử vi học có nói, 10 ngày tới, cuộc sống của những người tuổi Sửu sẽ lên một tầm cao mới. 

Từ sự nghiệp, tiền tài đến tình cảm mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió. Tuổi Sửu sẽ cảm nhận được hỷ vận, từ lúc này trở đi sẽ được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Nhìn chung thời gian này là thời gian đáng nhớ đối với những người tuổi Sửu.

Bắt đầu từ 1/9 Âm lịch, TOP 3 con giáp 'thay da đổi thịt', 'ăn nên làm ra' trong vòng 10 ngày tiếp theo, Thần Tài bên trái, Phật Bà bên phải, làm gì cũng vạn sự hanh thông, tiền vô ào ào, trăm bề viên mãn - Ảnh 2
Đa số những người tuổi Sửu đều đặt ra được mục tiêu trong cuộc sống và hoàn thành chúng một cách tốt đẹp. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

So với 2 con giáp trên, tuổi Tý có số mệnh không phú quý bằng, tuy nhiên, sự cần cù và chăm chỉ của họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Trời sinh tuổi Tý vốn mạnh mẽ, tự lực tự cường, sống độc lập và không ngừng cố gắng để thay đổi cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. 

Ở thời gian trước, người tuổi Tý gặp không ít khó khăn, khi bên họ không có ai thì cũng chính là lúc họ tự đứng trên đôi chân của mình, từ bàn tay trắng có thể tạo ra được thành công đáng nể. Người tuổi Tý là con giáp được mang số mệnh phú quý nhưng phải đợi đúng thời điểm thì vận mệnh ấy mới được phát huy. 

Cụ thể, vào 10 ngày tới, tuổi Tý sẽ gặp được nhiều may mắn, không những có Thần Tài chiếu cố mà quý nhân phương xa cũng sẽ tự động đến giúp đỡ, tạo điều kiện cho tuổi Tý làm giàu. 

Dự kiến, sắp tới đây, tuổi Tý sẽ tìm được cơ hội có một không hai để đổi đời, nếu biết nắm bắt thì những ngày sau này không cần phải lo lắng bất cứ điều gì, mọi ước muốn đều có khả năng trở thành sự thật.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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