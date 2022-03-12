Bắt đầu 12 ngày nữa, 3 con giáp Tam hợp cầu may, bội thu tài lộc, biến họa thành phúc

Tâm linh - Tử vi 12/03/2022 20:10

Lá số tử vi kể từ 12 ngày nữa cho thấy, có 3 con giáp cực kỳ may mắn, được Thần Tài nâng đỡ tài lộc vô biên.

Tuổi Dậu

Nếu so với đại gia hay tỷ phú thì có thể Dậu chưa đủ để sánh bằng, nhưng kể từ 12 ngày tới đây, Dậu ít nhất cũng trở thành triệu phú, tiền bạc bỗng dưng ập đến cùng một lúc khiến con giáp này phải choáng ngợp.

Ngay cả bản thân Dậu cũng sẽ phải bất ngờ với những tài lộc mà mình nhận được. Không hề quá khi nói rằng, Dậu là một trong những con giáp may mắn nhất trong thời gian này. Con giáp này gặt hái được thành công vang dội trên phương diện sự nghiệp trong thời gian tới.

Bắt đầu 12 ngày nữa, 3 con giáp Tam hợp cầu may, bội thu tài lộc, biến họa thành phúc - Ảnh 1
Kể từ 12 ngày tới đây, Dậu ít nhất cũng trở thành triệu phú - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Kể từ 12 ngày nữa, con giáp tuổi Thìn được Thực Thần trợ mệnh nên công việc có nhiều khởi sắc hơn trước. Bạn được lộc làm ăn, khách hàng tự tìm đến, có tâm ắt sẽ có tầm không cần nói nhiều. Thời gian này cũng báo hiệu Thìn có sự nở rộ về tài lộc và sự nghiệp thăng tiến.

Người làm kinh doanh sẽ thu lời nhiều. May mắn sẽ đến với Thìn trên nhiều phương diện. Tính tình tuổi Thìn ôn hòa, hiền lành, rộng rãi với mọi người, đi đâu cũng có người quý. Tuổi này tuy lận đận tình duyên nhưng ngoại giao rất giỏi. 

Bắt đầu 12 ngày nữa, 3 con giáp Tam hợp cầu may, bội thu tài lộc, biến họa thành phúc - Ảnh 2
Kể từ 12 ngày nữa, con giáp tuổi Thìn được Thực Thần trợ mệnh nên công việc có nhiều khởi sắc hơn trước - Ảnh: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu có tính cách hành động nhiều hơn là lời nói. Trong cuộc sống hàng ngày, họ luôn có nhiều ý tưởng đồng thời cũng là người đặc biệt đáng tin cậy. Con giáp tuổi Sửu sẽ có nhiều quý nhân giúp đỡ và trong đó có quý nhân lại trở thành người yêu của họ.

Tâm trạng hạnh phúc, lại được người yêu giúp đỡ, mọi việc của con giáp tuổi Sửu suôn sẻ, kiếm tiền với hiệu quả phi thường, cuộc sống tràn ngập niềm vui từ 12 ngày nữa. Có thể nói, đây là thời gian may mắn với con giáp này. Hạnh phúc ngay trước mắt bạn rồi nên hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận.

Bắt đầu 12 ngày nữa, 3 con giáp Tam hợp cầu may, bội thu tài lộc, biến họa thành phúc - Ảnh 3
Tuổi Sửu suôn sẻ, kiếm tiền với hiệu quả phi thường, cuộc sống tràn ngập niềm vui từ 12 ngày nữa - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài hậu thuẫn 2 ngày cuối tuần (12/3 - 13/3), 3 con giáp tiền đổ về nặng trĩu túi, hứng trọn vận may trời ban

Thần Tài hậu thuẫn 2 ngày cuối tuần (12/3 - 13/3), 3 con giáp tiền đổ về nặng trĩu túi, hứng trọn vận may trời ban

Vận thế của 3 con giáp này sẽ có sự thay đổi trong 2 ngày cuối tuần nhờ được thần tài mở cửa và chiếu cố.

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