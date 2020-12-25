An nhàn thảnh thơi đón TAM HỶ những ngày cuối năm: 3 con giáp này được trời thương đến cùng

Tâm linh - Tử vi 25/12/2020 13:01

Dưới đây là những con giáp may mắn đón tam hỷ vào những ngày cuối năm 2020, chuẩn bị két sắt đón tiền, mở tim đón tình, công danh chạm đỉnh thăng hoa.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn được Thần Phật phù trợ gánh hết lộc lá của thiên hạ. Bạn ứng xử khá khéo léo nên được nhiều người yêu mến, đi đến đâu cũng được tiếp đón nhiệt tình. Thời gian trước bạn vướng phải nhiều chuyện rắc rối trong công việc.

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Thìn thay vận đổi đời trong cuối năm - Ảnh minh họa: Internet

Vận tài chính của bạn được cải thiện, làm một được mười không còn vay mượn khắp nơi như thời gian qua. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng khá khởi sắc, độc thân tìm được nhân duyên như ý. Người có gia đình, vợ chồng hòa thuận, có nhiều thời gian ở bên nhau nên mối quan hệ ngày càng vượng sắc.

Tuổi Mùi

Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp may mắn, có cuộc sống vô cùng vượng sắc về đường tài lộc, tình duyên. Bạn thu về nguồn tiền khủng từ nghề tay trái, tha hồ mua sắm tẹt ga không lo về giá. Đã trải qua hết những khó khăn vướng mắc, bạn bắt đầu bước vào giai đoạn hoàng kim rực rỡ, tiền cứ đổ về như thác lũ. Những khoản nợ trước đây đã thanh toán hết, không còn vướng bận bất cứ nỗi lo nào.

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Mùi đón hỷ sự lớn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, Mùi độc thân có vận tình duyên thăng hoa rực rỡ. Những người có gia đình, vợ chồng có tiếng nói chung nên không còn xảy ra những cuộc cãi vã, mâu thuẫn. Nói chung bạn sẽ đón tam hỷ trong thời gian này, tha hồ thực hiện những dự định của bản thân.

Tuổi Tý

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Tý tha hồ hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Tý là con giáp bản lĩnh kiếm được nhiều cơ hội đầu tư vào bất động sản. Công việc của bạn cũng khá vượng sắc, muốn gì được nấy tha hồ hưởng vinh hoa phú quý. Người làm công ăn lương sẽ có quyết định tăng lương thưởng trong thời gian sớm nhất. Người kinh doanh buôn bán một vốn bốn lời nên tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu có. Nói chung bạn sẽ đón tam hỷ, tình duyên chạm đỉnh, công danh thăng hoa.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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