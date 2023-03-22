Ăn lộc trời đúng vào cuối tháng 3: Chúc mừng 3 con giáp rẽ phải thấy núi vàng, rẽ trải thấy núi bạc, giàu có nứt vách

Tâm linh - Tử vi 22/03/2023 20:53

Cuối tháng 3 này, 3 con giáp được xem là ‘ăn no lộc trời’, dễ dàng gặp may, đi đâu cũng được nâng đỡ, bản mệnh phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Mùi

Cuối tháng 3 này được coi là thời gian đầy hứa hẹn với người tuổi Mùi. Dù vẫn tồn tại những khó khăn nhất định nhưng nhờ có sự ủng hộ của vận khí nên tình hình không quá cam go, tuổi này vẫn đủ khả năng để xoay chuyển tình thế. Công việc tiến triển, môi trường làm việc hài hòa hơn nhờ có người giúp đỡ, bạn có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình.

Hiệu quả công việc cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể, đây chính là cơ hội để bản mệnh khẳng định năng lực, nếu có được giao trọng trách thì cũng đừng nề hà mà hãy sẵn sàng cho mọi tình huống. Tài chính vượng về Thứ Tài, nguồn Chính Tài cũng không có gì phải lo lắng khi công việc phát triển ổn định mang tới cho bạn thu nhập đều đặn. Nếu bạn đang ấp ủ tham vọng gì thì tháng này có thể tiến hành được rồi, bởi sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình về vấn đề tiền bạc.

Ăn lộc trời đúng vào cuối tháng 3: Chúc mừng 3 con giáp rẽ phải thấy núi vàng, rẽ trải thấy núi bạc, giàu có nứt vách - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ vốn thông minh, lanh lợi, biết tận dụng mọi cơ hội tốt xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Cuối tháng 3 này, tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều may mắn, hội ngộ quý nhân phương xa, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Tỵ thăng hoa hơn trong cuộc sống và sự nghiệp.

Ngày trước tuổi Tỵ khó khăn thế nào không biết, nhưng trong năm nay sẽ có lúc tuổi Tỵ tìm được cơ hội xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới. Đối với những người kinh doanh làm ăn, 2 ngày cuối tuần sẽ thiên thời địa lợi nhân hòa, giúp họ thăng hoa mọi thứ, cuối năm mua được nhà lớn xe sang, cuộc sống sung túc đến bất ngờ.

Ăn lộc trời đúng vào cuối tháng 3: Chúc mừng 3 con giáp rẽ phải thấy núi vàng, rẽ trải thấy núi bạc, giàu có nứt vách - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi, cuối tháng 3 này, con đường sự nghiệp, tài lộc của người tuổi Tý sẽ càng rộng mở, thuận lợi hơn trước. Khoảng thời gian này cũng là lúc để những người tuổi Tý phát huy hết năng lực của bản thân, làm nên bước tiến đáng kể trên con đường công danh sự nghiệp, mang tài lộc về đầy nhà. Với những người đã nỗ lực hết sức từ trước, khoảng thời gian này cũng là thời điểm thu hoạch trái ngọt.

Tuổi Tý có giác quan vô cùng nhạy bén kết hợp cùng thời điểm “thiên thời, địa lợi” như hiện tại, việc gặt hái được thành công là điều có thể hiện thực hóa trong thời gian gần. Khi cơ hội đến, bản mệnh nên dũng cảm giành lấy, đừng bỏ qua cơ hội tốt vì bản thân có quá nhiều mưu cầu.

Ăn lộc trời đúng vào cuối tháng 3: Chúc mừng 3 con giáp rẽ phải thấy núi vàng, rẽ trải thấy núi bạc, giàu có nứt vách - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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