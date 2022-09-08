Ân đức trời ban, hưởng 3 đời không hết, 3 tuổi uống trọn lộc trời, ăn no lộc Thần tài, Quý nhân nâng đỡ, giàu có cực độ vào đúng đợt Rằm Trung thu

Trời sinh tuổi Thân là những người thông minh, tài giỏi và đặc biệt có chí cầu tiến. So với những con giáp khác, tuổi Thân là những người dễ dàng xông pha và không ngại đối mặt với gian nan, trắc trở. Không những vậy họ còn có đầu óc nhạy bén nên chỉ cần được gia đình hướng nghiệp chắc chắn họ sẽ tạo dựng được cơ ngơi vững chắc ổn định.

Tử vi học có nói, dịp rằm Trung thu này là thời gian khá may mắn với tuổi Thân, họ thăng hoa rực rỡ nhất trong năm. Tuổi Thân sẽ biết những công sức mình từng bỏ ra được đền đáp xứng đáng như thế nào. Từ sự nghiệp, tình cảm, tài vận đều thuận buồm xuôi gió, trước Tết nếu không có nhiều của cải thì cuộc sống cũng êm đềm, viên mãn.

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần có Thiên Ấn chiếu cố nên đi làm cũng dễ thở hơn, được cấp trên tin tưởng nhiều hơn. Bạn nói được làm được, có uy quyền và có tiếng nói ở cơ quan, năng lực tốt nên khó bị hạ gục. Chỉ cần chú ý đừng nói năng sỗ sàng hay kênh kiệu là vận may sẽ tìm tới. Đặc biệt, dịp Trung thu này, Dần sẽ được đón nhận vận may hiếm có, giúp Dần mọi việc suôn sẻ, gặt hái được nhiều thành quả.

Ảnh minh họa

Hãy khiêm tốn và nhỏ nhẹ hết mức có thể để đem lại lợi ích cho bản thân và công ty. Khi bạn chịu bỏ cái tôi xuống và lắng nghe mọi người xung quanh thì bạn sẽ được yêu quý, nhờ ai người ta cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Tuổi Dậu

Trời sinh tuổi Dậu là những người thông minh và lanh lợi, họ sẽ dùng trí tuệ của mình để chiến thắng những khó khăn, vất vả của gia đình. Nếu gia đình nào có người tuổi Dậu thì dù gặp bất cứ vấn đề rối ren nào cũng có thể tháo gỡ một cách dễ dàng.

Những năm đầu đời tuổi Dậu thường không gặp nhiều may mắn, thậm chí họ phải sống trong sự thiếu thốn nhưng với ý chí và nghị lực phi thường, họ sẽ chiến thắng tất cả bằng sự nỗ lực của mình.

Ảnh minh họa

Hơn nữa, tuổi Dậu là một trong những con giáp có khả năng mang lại hạnh phúc và sự tự tin cho gia đình, vì vậy trong một giai đoạn nào đó, họ sẽ giúp gia đình có cuộc sống giàu có sung túc khiến người khác phải ghen tị. Vì vậy cuộc sống gia đình tuổi Dậu nếu có sa cơ lỡ vận cũng chỉ là tạm thời, tuổi Dậu thì sẽ sung túc trọn đời.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.