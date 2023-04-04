Ai chê gì mặc ai, 3 con giáp sau cứ yên tâm tiến bước từ đúng 2 ngày 4, 5/4: Cát Tinh đánh bay Hung Tinh, thị phi tiêu tán, may mắn kéo về

Tâm linh - Tử vi 04/04/2023 11:20

Trong 2 ngày này, đây sẽ là những con giáp giàu có bất ngờ, của nả đầy nhà, tiêu xài thả ga không hết.

 

Tuổi Thân

Thìn Thân Bán Hợp mang tới cho người tuổi Thân vận trình tài lộc tăng tiến bất ngờ. Con giáp này đang được may mắn chỉ lối dẫn đường trong chuyện làm ăn, gặp được người đáng tin cậy và có cơ hội để thể hiện óc tính toán nhạy bén mình. Bạn đã lên kế hoạch sẵn sàng nhưng còn thiếu một người để có thể hợp tác làm ăn, thu về lợi nhuận cho cả hai bên. Hôm nay sẽ là ngày mà bạn tìm được đối tác phù hợp.

Ai chê gì mặc ai, 3 con giáp sau cứ yên tâm tiến bước từ đúng 2 ngày 4, 5/4: Cát Tinh đánh bay Hung Tinh, thị phi tiêu tán, may mắn kéo về - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lại thêm sự xuất hiện của Thực Thần càng khiến tài khí của những những người tuổi Thân thêm vượng. Bản mệnh nên tranh thủ ngày hôm nay để tập trung phát triển chuyện làm ăn kinh doanh của mình. Thời cơ để bạn kiếm tiền đã đến rồi. Thần Tài đang đứng về phía bạn, tài lộc sẽ ùn ùn kéo về nhà.

Tuổi Ngọ

Ngọ là những người sống tình cảm, dĩ hòa vi quý và luôn thấu hiểu cho những người xung quanh. Người tuổi Ngọ không quá tham vọng, nhưng họ lại được hưởng nhiều phúc đức trời ban, làm gì cũng có quý nhân bên cạnh phù trợ, chẳng may gặp phải trắc trở thì cũng chỉ là trong giai đoạn nhất thời.

Ai chê gì mặc ai, 3 con giáp sau cứ yên tâm tiến bước từ đúng 2 ngày 4, 5/4: Cát Tinh đánh bay Hung Tinh, thị phi tiêu tán, may mắn kéo về - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, thời điểm này những người tuổi Ngọ sẽ được Thần Tài soi đường chỉ lối, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở. Trong thời gian này người tuổi Ngọ sẽ có quý nhân phù trợ nên con giáp này sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt. Vận trình đang lên, con giáp hãy tận dụng triệt để cơ hội để đạt được những thành tích cao trong sự nghiệp.

Tuổi Mùi

Nhị hợp soi chiếu trong thời điểm này khiến con giáp tuổi Mùi cảm thấy tinh thần phấn chấn và tích cực trong cuộc sống, các mối quan hệ được mở rộng sẵn sàng giúp đỡ bản mệnh bất cứ lúc nào. Về công việc, bạn sẽ có bước nhảy vọt trong tháng này, những người làm công ăn lương có thể được cất nhắc ở vị trí tốt hơn. Người làm ăn kinh doanh buôn bán sẽ thu được lợi nhuận cao, đạt năng suất tốt.

Ai chê gì mặc ai, 3 con giáp sau cứ yên tâm tiến bước từ đúng 2 ngày 4, 5/4: Cát Tinh đánh bay Hung Tinh, thị phi tiêu tán, may mắn kéo về - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên quy luật vận trình có thăng thì tất sẽ đến hồi phải suy, các con giáp trên đây chớ nên chủ quan, hãy cố gắng giữ tài lộc ở mức bình hòa, ổn định ở những tháng tiếp theo.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

 

Chúc mừng 3 con giáp có Đại Hỷ lâm môn, Phật Bà hiển linh vào đúng buổi sáng ngày 4/4: Ra khỏi nhà hứng ngay mưa tiền, sự nghiệp lên hương, tài lộc kéo về ầm ầm, liên tục sắm xe mua đất

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Trong thời điểm này, phú quý trong tầm tay, 3 con giáp vô cùng may mắn, phú quý trong tầm tay, có cơ hội đổi đời trong chớp mắt, muốn nghèo cũng khó. Mọi thứ sẽ thăng hoa lên tầm cao mới, có cơ hội đổi đời trong chớp mắt.

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