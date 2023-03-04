99% vé số Độc Đắc sổ lúc 17h ngày 4/3 gọi tên 3 con giáp sau: Chính Quan nâng đỡ, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, tài lộc nhân đôi, tiền về ngập két

Tâm linh - Tử vi 04/03/2023 11:05

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 17h chiều nay 4/3 có tới 3 con giáp may mắn được Chính Quan nâng đỡ, có cơ hội trúng số tiền tỷ, nợ nần trả sạch, sự nghiệp tình duyên cùng lúc có đủ.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp đúng 17h chiều nay 4/3/2023 cho biết người tuổi Thân hãy nên tập trung nhiều hơn vào công việc. Những khó khăn và trở ngại khiến bạn mệt mỏi trong thời gian trước sẽ dần dần được tháo gỡ. Đây chính là lúc mà Thân thu về những thành quả xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Con đường sự nghiệp trên đà phát triển, tiền đồ sáng lạn vô cùng.

Về phương diện tài lộc, thu nhập của con giáp may mắn này khá ổn định, có thể dư ra một khoản tiền lớn. Nếu đã nảy sinh ra kế hoạch từ trước, bạn có thể sử dụng số tiền đó để đầu tư, mượn cát khí để khởi phát, thu về lợi nhuận lớn hơn. Chưa kể, với sự giúp đỡ của quý nhân số tiền mà Thân có thể mang về là vô cùng lớn. 

Đường tình duyên của Người tuổi Thân trong thời gian này cũng cực kỳ thuận lợi khi những ai còn cô đơn có thể sẽ rơi vào lưới tình một lần nữa. Chỉ cần bản mệnh biết chủ động tiến tới và mở rộng lòng mình nắm bắt cơ hội thì tình đơn phương vẫn có khả năng trở thành tình yêu từ cả hai phía.

con giap 1
Theo tử vi 12 con giáp đúng 17h chiều nay 4/3/2023 cho biết người tuổi Thân hãy nên tập trung nhiều hơn vào công việc. Những khó khăn và trở ngại khiến bạn mệt mỏi trong thời gian trước sẽ dần dần được tháo gỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp đúng 17h chiều nay 4/3/2023, người tuổi Hợi hãy chuẩn bị sẵn sàng để thể hiện và khẳng định năng lực của trong môi trường làm việc mới, chỉ cần làm việc chăm chỉ và nỗ lực trong mọi nhiệm vụ được giao, cơ hội thăng quan tiến chức là không hề nhỏ. 

Trong giai đoạn này thu nhập của con giáp này tăng nhanh chóng khiến bản mệnh cũng không khỏi bất ngờ. Các dự án kinh doanh đầu tư của Hợi đều sinh lời một cách đều đặn, không gặp nhiều khó khăn cản trở. 

Tuy nhiên, đường tình duyên của con giáp này có chút trục trặc nhỏ khi các cặp đôi nảy sinh chút hiểu lầm, chỉ cần giải thích cặn kẽ và nói chuyện thẳng thắn với nhau là mọi khúc mắc trước đó đều biến mất hoàn toàn. 

con giap 2
Tử vi 12 con giáp đúng 17h chiều nay 4/3/2023, người tuổi Hợi hãy chuẩn bị sẵn sàng để thể hiện và khẳng định năng lực của trong môi trường làm việc mới, chỉ cần làm việc chăm chỉ và nỗ lực trong mọi nhiệm vụ được giao, cơ hội thăng quan tiến chức là không hề nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Người tuổi Sửu trung thực, cần cù chịu khó, chỉ phải cái là hơi cố chấp, không nhanh nhạy, thế nhưng trong hôm nay, tuổi Sửu sẽ là những người có thế vận cực kỳ đẹp.

Cụ thể, Sửu có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt thời gian qua. Từ đây cuộc đời của con giáp này sẽ bước sang một trang mới, vận may không chỉ tăng vọt mà còn hanh thông. Với phúc khí vô bờ, phúc lộc vô song, cuộc sống của Sửu sẽ không ngừng tiến tới. Trong sự nghiệp cũng sẽ có nhiều đột phá lớn, đồng thời kéo theo cuộc sống của bản mệnh bắt đầu đi vào quỹ đạo ổn định, giúp họ có thể tận hưởng sự dư dả và thành công.

Hỏa sinh Thổ cho thấy tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, con giáp này đều sẽ tâm sự và thảo luận cùng người ấy, nhờ vậy mà cuộc sống gia đình yên bình, ít mâu thuẫn.

con giap 3
Cụ thể, Sửu có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt thời gian qua. Từ đây cuộc đời của con giáp này sẽ bước sang một trang mới, vận may không chỉ tăng vọt mà còn hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

3 con giáp trúng số độc đắc trong hôm nay 4/3/2023: Trời sinh là 'thần giữ của', giỏi kiếm tiền lại biết tiết kiệm, sự nghiệp thành công, tài lộc hanh thông, vận trình suôn sẻ đủ đường

3 con giáp trúng số độc đắc trong hôm nay 4/3/2023: Trời sinh là 'thần giữ của', giỏi kiếm tiền lại biết tiết kiệm, sự nghiệp thành công, tài lộc hanh thông, vận trình suôn sẻ đủ đường

Tử vi hôm nay 4/3/2023 có tới 3 con giáp may mắn trời sinh là thần giữ của, trúng số độc đắc, làm gì cũng gặp thuận lợi, sự nghiệp bay cao, vận trình hanh thông, suôn sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp ngày 4/3 tử vi ngày 4/3/2023 tu vi ngay 4/3 Tử vi con giáp may mắn tử vi hôm nay con giáp 12 con giáp tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 59 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 29 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 9 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 9 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 12 giờ 45 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 12 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng