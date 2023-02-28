99% vé số Độc Đắc sổ lúc 17h ngày 28/2 gọi tên 3 con giáp sau: Hậu vận vượng phát, giàu nứt đố đổ vách, sự nghiệp thăng tiến, gia đình hạnh phúc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 28/02/2023 09:45

Đúng 17h chiều ngày 28/2 có tới 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, hưởng trọn lộc trời, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp có bước chuyển biến mới.

Tuổi Mùi

Những người cầm tinh con dê trời sinh có ánh mắt sắc bén, đối nhân xử thế khéo léo, hiểu được khi nào có cơ hội, khi nào nên đầu tư. Không chỉ thế, khi làm việc, tuổi Mùi đặc biệt chú ý đến năng lực, vì vậy rất hiệu quả.

Theo tử vi 12 con giáp đúng 17h chiều nay nhờ có cát tinh soi chiếu, cộng với sự nhanh nhẹn của con giáp này nên dường như những cơ hội may mắn nhất, tốt nhất đều rơi tay người tuổi Mùi. Cụ thể trong công việc họ có được sự tín nhiệm cực lớn từ phía cấp trên khi sẵn sàng giao cho Mùi những công việc quan trọng thời gian tới, đây vừa là thách thức vừa là cơ hội để bản mệnh có thể vươn lên trong vài tháng tới. 

Cũng trong thời gian này người tuổi Mùi nên dành khoảng thời gian cuối tuần bên cạnh người thân và gia đình, đừng vì ham công tiếc việc mà khiến mái ấm của mình trở nên bị xáo trộn nhé Mùi. 

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Theo tử vi 12 con giáp đúng 17h chiều nay nhờ có cát tinh soi chiếu, cộng với sự nhanh nhẹn của con giáp này nên dường như những cơ hội may mắn nhất, tốt nhất đều rơi tay người tuổi Mùi. Cụ thể trong công việc họ có được sự tín nhiệm cực lớn từ phía cấp trên khi sẵn sàng giao cho Mùi những công việc quan trọng thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi dự đoán đúng 17h chiều nay 28/2 là thời điểm cát tinh Đế Vượng cũng như Hữu Bật xuất hiện sẽ giúp bạn bớt phần nào hung hiểm. Với cái miệng ngọt ngào, tuổi Ngọ làm gì cũng được việc, tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống suôn sẻ, vui vẻ.

Cụ thể con đường hậu vận của người tuổi Ngọ thời gian tới sự nghiệp đều vô cùng thuận lợi. Nhiệm vụ quan trọng nhất của họ là nhìn nhận rõ tình hình để xác định đúng mục tiêu, không nên tùy tiện bỏ qua bất kì một chi tiết nhỏ nào để nắm được cơ hội đổi đời trong năm nay.

Ngoài ra những dự án kinh doanh vốn nằm bất động một chỗ của con giáp này cũng đã có sự thay đổi khi được người khác giúp đỡ, từ đó giúp con giáp may mắn này mang về khoản thu nhập ổn định mà không phải suy nghĩ quá nhiều về chuyện tài chính. Không chỉ vậy một vài người còn gặp may mắn trúng số tiền tỷ. 

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Cụ thể con đường hậu vận của người tuổi Ngọ thời gian tới sự nghiệp đều vô cùng thuận lợi. Nhiệm vụ quan trọng nhất của họ là nhìn nhận rõ tình hình để xác định đúng mục tiêu, không nên tùy tiện bỏ qua bất kì một chi tiết nhỏ nào để nắm được cơ hội đổi đời trong năm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 17h chiều nay con đường hậu vận của người tuổi Tỵ có nhiều thăng tiến trong công việc, công danh tài lộc khá rộng mở. Tuy nhiên, con giáp này cần cẩn trọng trước rắc rối liên quan phương diện sức khỏe hoặc xuất hành. Công việc thì được đồng nghiệp và sếp hậu thuẫn giúp đỡ tận tình thuận đường thăng quan tiến chức, kinh doanh thành công khi được quý nhân chỉ đường dẫn lối. Tựu chung lại trong hôm nay, cơ hội đổi đời của Tỵ sẽ đến và việc của họ là hãy nắm bắt thật tốt điều đó. 

Về mặt sức khỏe, những người này cho rằng mình còn trẻ nên thường xuyên làm việc quá sức, bỏ bữa, dễ rơi vào khủng hoảng tinh thần. Vì vậy, người tuổi này cần đặc biệt chú ý chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt điều độ.

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Theo tử vi 12 con giáp, đúng 17h chiều nay con đường hậu vận của người tuổi Tỵ có nhiều thăng tiến trong công việc, công danh tài lộc khá rộng mở. Tuy nhiên, con giáp này cần cẩn trọng trước rắc rối liên quan phương diện sức khỏe hoặc xuất hành - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Chúc mừng 3 con giáp trúng số liên tiếp 4 ngày tới (1/3 - 4/3), Khơi thông bế tắc, đắc tài đắc lộc, sự nghiệp chạm đỉnh của chóp, vận trình thăng tiến vượt trội, khó khăn mấy cũng vượt qua

Chúc mừng 3 con giáp trúng số liên tiếp 4 ngày tới (1/3 - 4/3), Khơi thông bế tắc, đắc tài đắc lộc, sự nghiệp chạm đỉnh của chóp, vận trình thăng tiến vượt trội, khó khăn mấy cũng vượt qua

Theo tử vi 12 con giáp , 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc sở hữu vận trình dát vàng hào quang chói lọi, sự nghiệp tài lộc cùng lúc vượng phát, làm gì cũng gặp may mắn trong 4 ngày tới.

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