Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sở hữu tính cách thẳng thắn, chính trực, biết cách thể hiện cảm xúc của mình với người khác. Trong công việc, người tuổi Dậu chăm chỉ và chịu khó nên làm gì họ cũng được nhiều người yêu mến và sẵn sàng giúp đỡ Dậu mỗi khi con giáp này rơi vào bế tắc.

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 16h30 chiều nay vận may của con giáp may mắn này bắt đầu ập đến, công việc thì thăng tiến vèo vèo nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, việc kinh doanh nhờ vào những tính toán kỹ lưỡng trước đây nên giờ đây bắt đầu phát sinh lời giúp họ thu về nguồn thu nhập đủ đầy trong thời gian tới. Mức thu nhập được cải thiện giúp cho cuộc sống của con giáp này càng thêm đầy đủ, ấm no.