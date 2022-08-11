Tử vi con giáp dự đoán, vào đúng Rằm tháng 7, 3 con giáp đi qua hết khổ cực vươn tới thành công.
- 5h sáng mai (10/8) Thần Tài trải chiếu lộc: 3 con giáp rước vàng đón bạc về nhà, con cháu 3 đời công thành danh toại, tiếng tăm lẫy lừng
- 3 con giáp phúc dày mệnh lớn, tháng 9 gặp may, tháng 10 phát tài, cuối năm rủng rỉnh hầu bao, giàu lên trông thấy
Tuổi Thân
Tử vi nói rằng nhìn chung vận trình của người tuổi Thân có nhiều điểm sáng trong tháng 7 âm này từ công việc, tiền bạc đến tình duyên.
Trong tháng này, mọi công sức của tuổi Thân đều được đền đáp xứng đáng. Chính vì vậy, bản mệnh có cuộc sống an vui, rực rỡ. Tuổi Thân cũng có nhiều thời gian, năng lượng giúp đỡ những người xung quanh.
Trong tháng, con giáp này sẵn sàng mở lòng với người khác, chịu khó lắng nghe, tiếp thu, học hỏi kiến thức mới.
Vào đúng Rằm tháng 7, chính Tài ghé thăm, Quý nhân giúp đỡ, người tuổi Thân có nhiều cơ hội kiếm tiền, doanh thu lớn, thậm chí có thể trúng số đổi đời giàu to, hình tài chính ngày càng tốt lên.
Chuyện tình duyên của con giáp này cũng diễn ra suôn sẻ. Những người có cặp có đôi tiếp tục hưởng cuộc sống hòa hợp, hạnh phúc. Người độc thân nhận tin vui từ những lần hẹn hò.
Tuổi Hợi
Trời sinh tuổi Hợi là những người thừa hưởng được nhiều phúc đức trời ban, họ sống ôn nhu và biết cách cư xử với mọi người xung quanh nên nhận được nhiều tình yêu thương của mọi người.
Tuổi Hợi thích cuộc sống thoải mái, không ràng buộc, họ không vì cái lợi trước mắt mà bất chấp làm điều mình không thích.
Thời gian vừa qua, cuộc sống tuổi Hợi không có biến động nhưng cũng không phải hoàn hảo như họ từng mong muốn. Tử vi học có nói, vào đúng Rằm tháng 7, tuổi Hợi sẽ gặp được một quý nhân phương xa, người này sẽ hỗ trợ và giúp đỡ tuổi Hợi có được cuộc sống sung túc ngoài mong đợi.
Tuổi Tuất
Người tuổi Tuất sẽ có quý nhân chiếu cố, làm việc gì cũng hanh thông suôn sẻ trong thời gian tới. Vào đúng Rằm tháng 7, bạn còn gặp được những người cao quý, giúp cuộc sống sắp tới thăng hoa và giàu có hơn.
Tuổi Tuất cũng sẽ đạt được mục tiêu đã đặt ra vào cuối năm nay, việc mua nhà đổi xe chỉ trong tầm tay.Người độc thân có thể đón tin hỷ sự, càng đi nhiều bạn càng có cơ hội tìm kiếm đối tượng phù hợp với mình.Đặc biệt, chủ động tham gia các hoạt động tập thể là cách để bạn tạo sự kết nối với người khác giới, tăng tỷ lệ gặp gỡ người trong mộng.
(*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm)