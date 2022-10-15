7 ngày tới (16-22/10) thời điểm vàng dành cho 3 con giáp có vận đỏ nhất, cơ duyên trúng số liên tục, tiền dâng tận tay, chấm dứt nợ nần, giàu sang tới tấp

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 20:10

Thần tài gọi tên 3 con giáp may mắn trong 7 ngày tới, trúng số độc đắc, tiền bạc chất đầy nhà, xóa hết nợ để đón giàu sang.

Người tuổi Thân

7 ngày tới (16-22/10) thời điểm vàng dành cho 3 con giáp có vận đỏ nhất, cơ duyên trúng số liên tục, tiền dâng tận tay, chấm dứt nợ nần, giàu sang tới tấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đúng 7 ngày tới (16-22/10) rất may mắn với người tuổi Thân trên con đường công danh sự nghiệp. Bạn dễ được cấp trên phân công những nhiệm vụ quan trọng, nếu hoàn thành tốt thì cơ hội được thăng chức nằm ngay trong tầm tay. Người đi thi cử cũng gặp nhiều may mắn.

Chuyện tài lộc khởi sắc nhất là vào thời điểm từ hôm nay. Bạn có thể tìm được những mối đầu tư đáng giá, nhờ đó thu tiền về đầy túi một cách nhanh chóng. Từ đây có thể thấy rằng bạn là người có mắt đánh giá tình hình vô cùng chuẩn xác, hãy tin tưởng hơn nữa vào các quyết định tương lai.

Chuyện tình cảm càng đến cuối tháng càng có dấu hiệu khởi sắc. Người độc thân có thể nhận lời yêu của một ai đó sau một khoảng thời gian dài tìm hiểu. Với các cặp đôi, nếu tình cảm đã chín muồi, hai bạn có thể tính tới những chuyện xa xôi hơn.

Người tuổi Ngọ

7 ngày tới (16-22/10) thời điểm vàng dành cho 3 con giáp có vận đỏ nhất, cơ duyên trúng số liên tục, tiền dâng tận tay, chấm dứt nợ nần, giàu sang tới tấp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Xem tử vi 12 con giáp, được Thiên Tài che chở, tuổi Ngọ được trời cho lộc, bản mệnh không cần phải lo lắng nhiều khi dù việc tay trái hay kinh doanh buôn bán đều sẽ rất thuận lợi, thu nhập tăng tiến khá nhanh. Tuy nhiên bạn vẫn phải chi tiêu có kế hoạch, tiết kiệm một chút chừ đừng vội vung tay quá trán.

Đúng 7 ngày tới (16-22/10) đường công danh sự nghiệp của con giáp này cũng hanh thông, thuận lợi hơn nhiều. Bản mệnh nên sắp xếp để làm những kế hoạch quan trọng trong thời điểm này bởi kết quả nhận lại sẽ rất khả quan.

Người tuổi Dần 

7 ngày tới (16-22/10) thời điểm vàng dành cho 3 con giáp có vận đỏ nhất, cơ duyên trúng số liên tục, tiền dâng tận tay, chấm dứt nợ nần, giàu sang tới tấp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Xin chúc mừng tuổi Dần khi bạn chính là con giáp gặp nhiều may mắn vào đúng 10 ngày tới (9/10-18/10). Nhờ Tam Hợp cục nâng đỡ, người tuổi Dần được dự báo đón vận quý nhân khá vượng. Cát tinh mang đến cho con giáp này những tin vui về cơ hội thăng tiến phía trước. Nếu bản mệnh có thể kiên tâm bền chí vượt qua những trở ngại hiện tại thì tương lai sẽ có nhiều điều đáng chờ đợi.

Đúng 7 ngày tới (16-22/10) cũng là thời gian tài lộc có nhiều khởi sắc rực rỡ. Chẳng những là người làm công ăn lương mà cả người làm kinh doanh cũng có điềm báo phát tài, tiền bạc ào ào đổ về, không cần phải lo lắng quá nhiều. Chất lượng cuộc sống nhờ thế nhanh chóng được cải thiện.

Ngũ hành Mộc sinh Hỏa còn giúp hàn gắn những rạn nứt trong mối quan hệ lứa đôi. Sự tin tưởng và tôn trọng chính là bí quyết để duy trì tình yêu của cả hai. Bản mệnh hãy yên tâm rằng sẽ không có sóng gió gì mà toàn những điều hạnh phúc đang chờ đón ở phía trước mà thôi.

 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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