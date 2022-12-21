7 ngày đầu tiên của tháng 12 âm lịch, 'nắng vàng rực rỡ' 3 con giáp được quý nhân che chở, tài lộc tăng lên không ngừng, sự nghiệp thành công mãn nhãn, gia đình hạnh phúc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 15:33

Tử vi 7 ngày đầu tiên của tháng 12 âm lịch, có tới 3 con giáp may mắn trúng số tiền tỷ, quý nhân che chở trong mọi việc, tài lộc hanh thông.

Tuổi Sửu 

Chúc mừng tuổi Sửu trở thành con giáp may mắn trong 7 ngày đầu tiên của tháng 12 âm lịch bởi nhận được sự ưu ái đến từ phía Cát tinh, cuộc sống bước sang trang mới với nhiều điểm tích cực khó ai sánh bằng. 

Trong 7 ngày tới là giai đoạn vàng son với những ai làm kinh doanh, buôn bán gặp được khách hàng lớn với những đơn hàng giá trị khủng mà xử lí được vấn đề tồn kho thời điểm trước đó, bản mệnh nhanh chóng kí kết một vài hợp đồng cung cấp sản phẩm số lượng lớn cho một đơn vị đầu tư nào đó thu về lợi nhuận khổng lồ. 

Với những người làm ăn kinh doanh được cấp trên tin tưởng giao cho những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà khẳng định được vị thế trên tập thể, bên cạnh đó còn được lòng đồng nghiệp mà không sợ gặp việc khó khăn. 

Tình duyên trong giai đoạn này có câu trả lời tích cực cho tuổi Sửu, những người độc thân đang chờ tín hiệu tích cực từ người ấy hoàn toàn yên tâm, họ sẽ sớm cho bạn câu trả lời đúng nghĩa, đem đến cho bạn hạnh phúc trào dâng. 

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Trong 7 ngày tới là giai đoạn vàng son với những ai làm kinh doanh, buôn bán gặp được khách hàng lớn với những đơn hàng giá trị khủng mà xử lí được vấn đề tồn kho thời điểm trước đó, bản mệnh nhanh chóng kí kết một vài hợp đồng cung cấp sản phẩm số lượng lớn cho một đơn vị đầu tư nào đó thu về lợi nhuận khổng lồ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn là con giáp hồng phúc nở thắm, ngay từ khi sinh ra đã được Tài Thần và Hỷ Thần ưu ái cho nhiều điều hơn người. Theo tử vi 12 con giáp, đúng 7 ngày đầu tiên của tháng 12 âm lịch tuổi Thìn đón nhận tin vui liên quan đến tài lộc. 

Có một khoản tiền đầu tư tưởng chừng chấp nhận bỏ dở trước đó bất chợt mang về nguồn thu tích cực, với số tiền lợi nhuận rủng rỉnh này bản thân hoàn toàn chi trả được các khoản phí trước đó thậm chí còn có dôi dư. Hãy tính đến chuyện đầu tư trong dịp cuối năm này, tài lộc vẫn đang chào đón bạn nhiệt tình đó. 

Tình cảm tốt đẹp nồng thắm với các cặp đôi, mọi rào cản ngăn lối bị phá vỡ hoàn toàn. Hai bạn có thể tính đến chuyện du lịch ngắn ngày nhằm bồi đắp, xây dựng tình cảm vững bền. 

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Có một khoản tiền đầu tư tưởng chừng chấp nhận bỏ dở trước đó bất chợt mang về nguồn thu tích cực, với số tiền lợi nhuận rủng rỉnh này bản thân hoàn toàn chi trả được các khoản phí trước đó thậm chí còn có dôi dư - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tử vi dự đoán trong 7 ngày đầu tiên của tháng 12 âm lịch, người tuổi Dậu gặt hái được khá nhiều thành công mới mẻ trên con đường tìm kiếm chỗ đứng trong xã hội, bạn dễ dàng đảm nhiệm một vai trò mới trong tập thể, tha hồ phát huy thế mạnh bản thân. Cũng nhờ tính tình ôn nhu, hòa hợp nên làm gì cũng được đồng nghiệp ủng hộ hết sức. 

Với những ai làm ngành nghề liên quan đến kinh doanh bắt gặp thời cơ mà xuất tiền đúng lúc, đúng chỗ thu về được lợi nhuận lớn lao, cứu vớt tập thể thoát được cảnh lao đao.

Phương diện tình cảm gia đình hạnh phúc, mọi thành viên trong gia đình có dấu hiệu hòa hợp, cởi bỏ đi sự giận hờn, bất hòa trước đó và bắt đầu làm lành bằng những bữa cơm thân mật, gắn kết tình thương. 

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Tử vi dự đoán trong 7 ngày đầu tiên của tháng 12 âm lịch, người tuổi Dậu gặt hái được khá nhiều thành công mới mẻ trên con đường tìm kiếm chỗ đứng trong xã hội, bạn dễ dàng đảm nhiệm một vai trò mới trong tập thể, tha hồ phát huy thế mạnh bản thân - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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