Đúng 11h trưa mai (22/12/2022), Ngọc Hoàng chỉ mặt đích danh 3 con giáp giàu có vượt trội, tài lộc bùng nổ, làm ít hưởng nhiều, vận trình hanh thông, may mắn đủ đường

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 15:11

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 11h trưa mai (22/11) có 3 con giáp may mắn, sự nghiệp thăng tiến, tiền vào như nước.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu trong khoảng thời gian tới đây sở hữu nhiều vận may gõ cửa. Được Chính Quan độ mệnh, con giáp này gặt hái được thành công rực rỡ trong lĩnh vực sự nghiệp, công việc thăng hạng bất ngờ. 

Việc đàm phán, kí kết hợp đồng diễn ra thuận lợi, tránh được xui xẻo nhờ vào tài ăn nói, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Hãy cứ tự tin và mạnh dạn chỉ cần bạn làm việc chân chính thì không gì có thể gây khó dễ cho bạn. 

Đặc biệt tử vi dự đoán đúng 11h trưa mai (22/12/2022) rất thích hợp cho việc thi cử, xin việc, tăng lương, tăng chức. Và nếu có ý định chuyển việc trong ngày hôm nay bạn cũng dễ dàng tìm được cơ hội mới. 

Mọi nỗ lực của bản mệnh đều được cấp trên ghi nhận và đánh giá rất cao, dành cho bạn nhiều lời khen ngợi cũng như một phần thưởng xứng đáng sẽ được trao đến bạn. Với phần thưởng này những khó khăn liên quan đến tài chính hiện tại đều được giải quyết triệt để. 

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Đặc biệt tử vi dự đoán đúng 11h trưa mai (22/12/2022) rất thích hợp cho việc thi cử, xin việc, tăng lương, tăng chức. Và nếu có ý định chuyển việc trong ngày hôm nay bạn cũng dễ dàng tìm được cơ hội mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Với tuổi Mão, theo tử vi 12 con giáp đúng 11h trưa mai (22/12/2022) đến mang theo nhiều tín hiệu đáng mừng về phương diện công việc. Nhất là với những người làm công ăn lương bắt gặp Lục Hợp che chở nên không cần lo lắng quá nhiều, mọi quyết định của bạn hôm nay đều được đồng nghiệp và cấp trên hoàn toàn ủng hộ. 

Là một người có năng lực nên việc mang về hợp đồng lớn cho tập thể là điều dễ hiểu, có vẻ như sắp có sự thăng tiến trong sự nghiệp đánh dấu mốc quan trọng trong cuộc đời. Bên cạnh đó cũng phải chúc mừng cho những ai theo nghiệp kinh doanh, buôn bán, đặc  biệt là kinh doanh mảng thực phẩm, đồ ăn. 

Vận may, số đỏ khi được quý nhân nâng đỡ nên công việc của bản mệnh thời gian tới lại càng trở nên "thuận buồm xuôi gió". Sẽ có một người dày dặn kinh nghiệm đến soi đường chỉ lối giúp bạn tìm ra hướng đi mới phù hợp với điều kiện hiện tại của bản thân. 

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Với tuổi Mão, theo tử vi 12 con giáp đúng 11h trưa mai (22/12/2022) đến mang theo nhiều tín hiệu đáng mừng về phương diện công việc. Nhất là với những người làm công ăn lương bắt gặp Lục Hợp che chở nên không cần lo lắng quá nhiều, mọi quyết định của bạn hôm nay đều được đồng nghiệp và cấp trên hoàn toàn ủng hộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 11h trưa mai (22/12/2022) tuổi Dậu may mắn được Thiên Ấn và Chính Tài hỗ trợ nhiệt tình mà công việc bước đầu ổn định, mang lại sự hài lòng cho chính Dậu và cấp trên. Phong thái tự tin và đàng hoàng gây ấn tượng tốt với đối tác làm ăn, họ sẽ trao cho bạn cơ hội thể hiện chính mình. 

Bên cạnh đó, bản mệnh cũng bắt gặp cơ hội kiếm tiền mới mẻ, tiềm năng. Có vẻ như đây là thời điểm thích hợp để bạn chinh phục khó khăn và trở ngại đang phơi bày trước mắt, đừng vội thấy khó mà nản lòng. 

Tài lộc trong ngày này hanh thông, rộng mở, mọi khoản thu nhập nhanh chóng đổ vào túi bạn. Nếu được hãy tận dụng thời gian này hướng đến đầu tư các lĩnh vực liên quan đến tài chính, bất động sản thì rất nhanh thu được thành quả bội thu. 

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Theo tử vi 12 con giáp, đúng 11h trưa mai (22/12/2022) tuổi Dậu may mắn được Thiên Ấn và Chính Tài hỗ trợ nhiệt tình mà công việc bước đầu ổn định, mang lại sự hài lòng cho chính Dậu và cấp trên. Phong thái tự tin và đàng hoàng gây ấn tượng tốt với đối tác làm ăn, họ sẽ trao cho bạn cơ hội thể hiện chính mình - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo 

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