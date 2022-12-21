Trời sinh tuổi Sửu vốn sống hiền lành, tâm đức, làm việc chăm chỉ, lại thêm tính tìnnh ôn nhu, thân thiện với mọi người xung quanh mà được rất nhiều người quý mến, nể trọng.

Nhắc tới con giáp cận kề cuối năm rũ bùn đứng dậy sáng lòa không thể không nhắc đến tuổi Sửu. Trong suốt một năm cày cuốc khó khăn, làm lụng vất vả cuối cùng trong những ngày cuối năm 2022 vận mệnh của người tuổi Sửu sẽ diễn ra tương đối suôn sẻ.

Về vận trình tài lộc sáng lòa như vậy, vận trình tình cảm cũng không kém phần nổi bật, bản mệnh gặp được "ông có nhân, bà có đức" gắn kết mối quan hệ xã giao tốt đẹp.

Theo tử vi 12 con giáp , đúng 17h chiều nay (21/12) tuổi Sửu cho thấy sự bứt phá lớn mạnh của bản thân khi đưa ra những dự án làm việc đầy sáng tạo nhưng cũng không kém phần thực tế, cho ra một kết quả hoàn toàn ưng ý; bên cạnh đó lại thu về tay không ngớt tiền bạc, hoa hồng.

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 17h chiều nay (21/12) tuổi Sửu cho thấy sự bứt phá lớn mạnh của bản thân khi đưa ra những dự án làm việc đầy sáng tạo nhưng cũng không kém phần thực tế, cho ra một kết quả hoàn toàn ưng ý; bên cạnh đó lại thu về tay không ngớt tiền bạc, hoa hồng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh những người tuổi Ngọ sinh ra với trí tài lớn, mục tiêu rõ ràng, luôn muốn được bay cao, bay xa cùng những hoài bão và ước mơ. Người này chân thành, thật tâm, rất biết cách đối nhân xử thế mà từ lâu đã được quý nhân để ý.

Tử vi dự đoán đúng 17h chiều nay (21/12) đây sẽ là thời điểm tuổi Ngọ bước giai đoạn đại thắng, với nhiều sự bứt phá lớn lao. Ngọ hoàn toàn chứng minh được cho mọi người xung quanh thấy bạn hoàn toàn làm được, thể hiện qua cách bạn "ẵm" về tay dự án cuối năm chốt hạ cho tập thể một năm đại thắng.

Tài vận lên cao, của nả lũ lượt kéo đến không ngừng nghỉ; bên cạnh đó, tình duyên cũng nở thắm đong đầy. Trong nhà báo hiệu có tin vui liên quan đến của cải, đất đai. Thậm chí, một số người còn trúng số độc đắc trăm tỷ.

Tử vi dự đoán đúng 17h chiều nay (21/12) đây sẽ là thời điểm tuổi Ngọ bước giai đoạn đại thắng, với nhiều sự bứt phá lớn lao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi thường sinh ra là một người hiền lành, chịu thương chịu khó, tinh thần cầu tiến cao mà họ đi qua vấp ngã không một chút ca thán, thay vào đó là âm thầm rút ra bài học kinh nghiệm xương máu, tự nhắc nhở bản thân không bao giờ đi lại vết xe đổ đó nữa.

Đúng 17h chiều nay (21/12), bản mệnh hoàn toàn làm chủ được cuộc đời, làm chủ được bản thân với một thế mạnh trong tầm tay, công việc sự nghiệp vững vàng, phát tài phát lộc, có của ăn của để, hồng phúc tề thiên.

Không những vậy, tình cảm cũng không kém phần rộng mở. Đặc biệt với những ai đã có gia đình tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc vô bờ bến, vợ chồng đồng lòng cùng nhau xây đắp tình cảm, kinh tế tăng vọt.

Đúng 17h chiều nay (21/12), bản mệnh hoàn toàn làm chủ được cuộc đời, làm chủ được bản thân với một thế mạnh trong tầm tay, công việc sự nghiệp vững vàng, phát tài phát lộc, có của ăn của để, hồng phúc tề thiên - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!