11 ngày cuối năm 2022, 3 con giáp trúng số độc đắc 2 lần, tiền về ngập nhà, hậu vận phú quý đủ đầy, sự nghiệp bước sang chương mới, vận trình suôn sẻ may mắn đủ đường

Tâm linh - Tử vi 20/12/2022 13:34

Liệu bạn có phải là con giáp may mắn gặt hái được thành quả tốt đẹp, lộc lá đầy tay, túi tiền rủng rỉnh trong 11 ngày cuối cùng của năm 2022?

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu được biết đến là con giáp chăm chỉ, chịu thương chịu khó và cũng rất thông minh. Họ mang dáng vẻ bình dị dễ gần, luôn sống thật với bản thân nên được mọi người kính trọng và ngưỡng mộ.

Tử vi 11 ngày tới, con giáp tuổi Sửu có thể nhận được nhiều sự hỗ trợ từ vận trình vượng vận khí của mình. Nhiều cát tinh vây quanh, gánh nặng trên vai bản mệnh được giảm bớt đáng kể. Cụ thể vấn đề kinh tế sẽ được cải thiện đáng kể khi Sửu có cho mình sự trợ giúp từ quý nhân trong công việc, giúp họ dễ dàng thăng quan tiến chức nhanh chóng.

Công việc kinh doanh cũng được đà phát triển, những dự án vốn bị trì trệ không sinh lời nay cũng đã dần quay trở lại giúp cho Sửu có được khoản thu nhập dồi dào trong 11 ngày tới. 

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Tử vi 11 ngày tới, con giáp tuổi Sửu có thể nhận được nhiều sự hỗ trợ từ vận trình vượng vận khí của mình. Nhiều cát tinh vây quanh, gánh nặng trên vai bản mệnh được giảm bớt đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 11 ngày tới người tuổi Ngọ có khởi đầu thuận lợi do được Thiên Ấn và Chính Quan chiếu mệnh. Vì khẳng định được bản thân nên họ dễ nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp, tuy nhiên không nên quá kiêu ngạo, làm theo ý mình.

Chuyện làm ăn kinh doanh càng về cuối tuần càng thuận lợi và bạn chủ yếu sẽ thu về lợi nhuận lớn, dư dả khiến cho bạn rất hài lòng khi được sếp giao cho những nhiệm vụ quan trọng, nếu làm tốt con đường thăng tiến của Ngọ là khá rõ ràng. Tuy nhiên đừng để công việc ảnh hưởng đến chuyện tình cảm nhé Ngọ mà hãy phân chia một cách hợp lý để cân bằng cả 2.

Đường tài lộc bùng nổ với một số người khi họ may mắn trúng số liên tiếp 2 lần. 

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Chuyện làm ăn kinh doanh càng về cuối tuần càng thuận lợi và bạn chủ yếu sẽ thu về lợi nhuận lớn, dư dả khiến cho bạn rất hài lòng khi được sếp giao cho những nhiệm vụ quan trọng, nếu làm tốt con đường thăng tiến của Ngọ là khá rõ ràng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, trong khoảng thời gian cuối năm 2022, con đường hậu vận của người tuổi Mão là vô cùng xán lạn khi tài lộc nhân đôi, giúp mệnh chủ tuổi Mão có thể xây dựng cuộc sống viên mãn không ai sánh bằng, đúng như những gì bản thân luôn mong ước từ lâu.

Cụ thể Lục Hợp xuất hiện mở ra rất nhiều sự hanh thông và thuận lợi cho các kế hoạch của Ngọ. Công việc cứ tiến hành theo kế hoạch thì không gặp phải trở ngại gì. Hơn nữa bản mệnh còn có quý nhân giúp sức nên có thể mạnh dạn khởi nghiệp, tiến hành dự định ấp ủ từ lâu thì tỉ lệ thành công rất cao.

Công việc kinh doanh bên ngoài cũng thăng tiến vèo vèo nhờ vào sự trợ giúp của quý nhân nên nhìn chung khoảng thời gian tới Mão không cần quá bận tâm về tài chính mà nên tập trung vào nhiệm vụ được giao để từng bước thăng tiến trong sự nghiệp thì hơn. 

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Theo tử vi 12 con giáp, trong khoảng thời gian cuối năm 2022, con đường hậu vận của người tuổi Mão là vô cùng xán lạn khi tài lộc nhân đôi, giúp mệnh chủ tuổi Mão có thể xây dựng cuộc sống viên mãn không ai sánh bằng, đúng như những gì bản thân luôn mong ước từ lâu - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Liên tiếp 3 ngày tới (21,22,23/12/2022), 3 con giáp không có gì phải hối tiếc, tiền tài viễn mãn, cuộc sống hạnh phúc đủ đầy, vận trình hanh thông

Liên tiếp 3 ngày tới (21,22,23/12/2022), 3 con giáp không có gì phải hối tiếc, tiền tài viễn mãn, cuộc sống hạnh phúc đủ đầy, vận trình hanh thông

Tử vi 3 ngày tới cho biết có tới 3 con giáp sở hữu may mắn hơn người, tài lộc hanh thông, vận trình trải đầy may mắn khó ai sánh bằng.

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