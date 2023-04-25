7 ngày đầu tháng 5 dương lịch, 3 con giáp rũ bỏ vận hạn, thay đổi thời thế, phúc khí tràn trề, TÀI LỘC tỏa hào quang rực rỡ

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tý rất thông minh và lanh lợi. Họ có năng lực và tài năng tuyệt vời, làm việc gì cũng nhanh nhẹn, hiệu quả.

Con giáp này có mục tiêu lý tưởng tương đối cao cả. Họ thường có thể rất thành công trong cuộc sống, khi bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt, người tuổi Tý hành xử lý trí, đạt được hiệu quả công việc tốt nhất.

Họ có thể cải thiện được cuộc sống, những lo lắng, phiền muộn sẽ biến mất. Đối với người tuổi Tý, chỉ cần có cơ hội thì họ nhất định sẽ không phạm sai lầm. Tương lai của họ ngày tốt đẹp hơn.

Tuổi Mão

Đối với tuổi Mão, rũ bỏ những khó khăn và cả tiểu nhân quấy phá cản đường, hay những áp lực phải chịu đựng trong thời gian trước, bản mệnh có con đường tài lộc suôn sẻ hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ vào nhà.

Bước vào đầu tháng 5, thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến. Trời phú cho người tuổi Mão không chỉ sở hữu sự lanh lợi, sáng suốt, mà còn may mắn có bản lĩnh dám nghĩ dám làm, sẵn sàng mạo hiểm để đạt được điều mình muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng chính bởi tham vọng này, Mão có thể dễ dàng nhìn thấy được những thời cơ mới, việc làm ăn kinh doanh cũng tiến triển tốt, thậm chí có thể mở rộng quy mô lớn hơn so với bình thường.

Đặc biệt người đang làm ăn kinh doanh sẽ càng có cơ hội đổi đời khi tìm được hướng đi phù hợp cho ngành nghề mình đang theo đuổi.

Riêng với những người làm công ăn lương thì bạn cũng luôn được cấp trên đánh giá cao. Bởi vậy, thời gian tới bạn sẽ được tăng lương tăng thưởng là điều dễ hiểu, cuộc sống cũng vì thế mà viên mãn thuận lợi hơn rất nhiều.

Tuổi Dậu

Vào 7 ngày đầu tháng 5, hầu hết các phương diện của người tuổi Dậu đều khá suôn sẻ trong tháng có Lục Hợp che chở. Có thể sẽ có một chút biến động nhưng đa phần theo chiều hướng tích cực.

Công việc diễn ra thuận buồm xuôi gió, mưu sự cũng có khả năng thành công. Con giáp này tự tìm được cơ hội khẳng định năng lực cá nhân, lộ trình thăng tiến rõ ràng và hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu. Bạn nên tận dụng những cơ hội này để gây ấn tượng với cấp trên bằng sự thành thạo của mình, tham vọng mạnh mẽ sẽ dẫn bạn đi đúng đường.

Ảnh minh họa: Internet

Tài vận khá hanh thông. Có tài tinh cao chiếu nên thu hoạch rất khả quan, nên chủ động nắm bắt để thu về nhiều lợi nhuận hơn. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh buôn bán thì đều có thể hài lòng với thành quả nhận được. Tuy nhiên, có thu có chi, nếu bản mệnh tiếp tục dễ dãi với bản thân mình quá mức, thích mua sắm gì cũng không tính toán kỹ thì rất khó đạt được mục tiêu tích lũy đã đặt ra.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.