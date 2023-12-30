6 tháng đầu năm 2024, mưa thuận gió hòa, 3 con giáp tiền bay phấp phới, trúng số đổi đời, chẳng màng khó khăn

Tâm linh - Tử vi 30/12/2023 03:47

Tử vi chỉ rõ có 3 con giáp phát tài trong 6 tháng đầu năm 2024, đón nhận rất nhiều cơ hội kiếm tiền thuận lợi, tài lộc thăng tiến ngoạn mục, số dư tài khoản nhảy vọt. Cùng xem đó là những con giáp nào?

Tuổi Mão

Xem tử vi 6 tháng đầu năm 2024, người tuổi Mão đang nhận được rất nhiều vận may, đặc biệt là ở phương diện tài lộc. Không chỉ việc hợp tác kinh doanh thuận lợi mà còn có cơ hội ký kết được những hợp đồng lớn mang lại nhiều lợi nhuận. Những người theo nghiệp bất động sản sẽ nhận được "món hời" không nhỏ.

Có nền tảng tài chính, lại thêm ý tưởng hay ho cùng động lực cải thiện uy tín và địa vị, con giáp này chắc chắn sẽ gặt hái thêm nhiều trái ngọt. Bản thân bạn cũng hài lòng với những gì mình đã bỏ ra. Cuộc sống tuổi Mão sẽ bước qua giai đoạn mới hưng thịnh hơn.

6 tháng đầu năm 2024, mưa thuận gió hòa, 3 con giáp tiền bay phấp phới, trúng số đổi đời, chẳng màng khó khăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cái tên tiếp theo xuất hiện trong danh sách con giáp phát tài trong 6 tháng đầu năm 2024 chính là người tuổi Ngọ. Người tuổi này có nguồn thu nhập khá dồi dào, cải thiện rất nhiều gánh nặng tài chính từ trước đó. Nhân thời điểm này, bạn có thể chủ động đầu tư vào các lĩnh vực mới.

Đồng thời, có những mối quan hệ tưởng chừng như không thể hàn gắn nhưng cuối cùng cũng "gương vỡ lại lành". Đặc biệt, mọi sự tốt đẹp đều bắt đầu khởi sắc từ giai đoạn này trở đi, bạn phải cố gắng nắm bắt và tận hưởng để sắp tới được thành công rực rỡ. 

6 tháng đầu năm 2024, mưa thuận gió hòa, 3 con giáp tiền bay phấp phới, trúng số đổi đời, chẳng màng khó khăn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi cho thấy, sau những nỗ lực theo đuổi tiền bạc và địa vị, trong 6 tháng đầu năm 2024 là thời điểm người tuổi Tý nhận về những thành quả xứng đáng với mình. Những người tuổi này đầy nhiệt huyết, tận tâm hết mình, lại có lòng nhiệt tình nên xây dựng được các mối quan hệ một cách khéo léo. Thời điểm này rất thuận lợi để bạn hợp tác làm ăn, cùng đầu tư dự án, dự đoán doanh thu sẽ có thành tích bất ngờ.

Hãy tận dụng cơ hội này từng giây, từng phút vì không phải lúc nào bạn cũng có điều kiện thuận lợi đến thế. Hơn bao giờ hết, bạn cảm thấy hài lòng và tự tin với những gì mình đạt được. Nhân lúc này, bạn cần xây dựng lòng quyết tâm và dự định mới trong tương lai.

6 tháng đầu năm 2024, mưa thuận gió hòa, 3 con giáp tiền bay phấp phới, trúng số đổi đời, chẳng màng khó khăn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trong ngày 14/12, 15/12, 16/12, Thần Tài chỉ lối, 3 con giáp ung dung ôm kho vàng về nhà, đứng êm trên núi bạc, phát lộc cực to

Trong ngày 14/12, 15/12, 16/12, Thần Tài chỉ lối, 3 con giáp ung dung ôm kho vàng về nhà, đứng êm trên núi bạc, phát lộc cực to

Danh sách 3 con giáp âm thầm làm tỷ phú trong ngày 14/12, 15/12, 16/12, mặc dù tiền bạc nhiều nhưng họ vô cùng khiêm tốn, chẳng hề khoe khoang hay kênh kiệu.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đầu năm 2024 tử vi ngày 30/12/2023 con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 3 giờ 0 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 3 giờ 2 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 3 giờ 5 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 3 giờ 7 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 4 giờ 7 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 5 giờ 7 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 6 giờ 7 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 6 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026