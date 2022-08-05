6 ngày liên tiếp (6/8 - 11/8): Trời phật thương, Bồ tát phù hộ, 3 con giáp ôm lộc về nhà, hoan hỉ đón vận may lớn, đỏ bạc đỏ cả tình

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 00:09

Bạn có may mắn được là 1 trong 3 con giáp đại tài đại lộc dưới đây không?

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu do được cát tinh phù trợ nên mọi điều xui xẻo, khúc mắc trong công việc, tài vận, sự nghiệp, tình cảm đều được giải quyết ổn thỏa thời gian cuối năm 2022.

6 ngày liên tiếp (6/8 - 11/8), Cát tinh phù hộ nên tài vận của người tuổi Sửu khởi sắc bừng bừng, việc kiếm tiền chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Ngoài ra, công việc cũng có bước tiến lớn, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của sự nghiệp trong tương lai.

6 ngày liên tiếp (6/8 - 11/8): Trời phật thương, Bồ tát phù hộ, 3 con giáp ôm lộc về nhà, hoan hỉ đón vận may lớn, đỏ bạc đỏ cả tình - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi có trí tuệ xúc cảm cao và rất biết suy xét. Trong cuộc sống, khi mắc sai sót, người tuổi này luôn chủ động nhận lỗi. Họ mang tinh thần cầu thị, cầu tiến, sẵn sàng lắng nghe ý kiến góp ý để dần hoàn thiện bản thân.

6 ngày liên tiếp (6/8 - 11/8), con giáp tuổi này rất được lòng quý nhân. Trong công việc cũng như cuộc sống, họ dễ gặp được quý nhân phù trợ.

Tuổi Mão

Tử vi cho biết 6 ngày liên tiếp (6/8 - 11/8), những người tuổi Mão rất điềm đạm, ít nói và rất đáng tin cậy. Độ tin cậy của họ thể hiện ở nhiều khía cạnh. Điểm rõ nhất là họ có thể chịu trách nhiệm với những người xung quanh. Họ luôn có thể thực hiện những gì mình nói và đó không phải là sự khoe khoang của mình, nên mọi người đều tin tưởng.

6 ngày liên tiếp (6/8 - 11/8): Trời phật thương, Bồ tát phù hộ, 3 con giáp ôm lộc về nhà, hoan hỉ đón vận may lớn, đỏ bạc đỏ cả tình - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Với người tuổi Mão dù họ kinh doanh ngành nghề gì thì đều có sự phát triển tốt. Họ không thiếu tiền, có quý nhân phù trợ hơn nhiều người. Họ đã bước sang mùa đầy tài lộc ngày càng vượng phát. Họ hoàn toàn có thể chịu được áp lực của thực tại, cuộc sống ngày càng phong phú, gia đình ngày càng viên mãn, mọi thứ ngày càng tốt đẹp.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

 

Từ khóa:   2 con giáp đổi vận 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 50 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 2 giờ 50 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 4 giờ 50 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 5 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 6 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng