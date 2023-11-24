6 ngày cuối cùng tháng 11, TOP 3 con giáp công danh sáng rực, may mắn bậc nhất, tài lộc nối đuôi vào túi, cuộc sống sung túc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 24/11/2023 12:15

Tử vi dự báo, trong 6 ngày cuối tháng 11 sẽ có 3 con giáp may mắn bậc nhất, vận số lên hương, tài lộc nối đuôi nhau chảy về.

Tuổi Dần

Tuổi Dần nhận thức được sự ảnh hưởng của tiền bạc, địa vị và quyền lực, vì thế họ sớm trưởng thành, có ý chí, quyết tâm tự thân lập nghiệp. Họ thích làm việc độc lập, không phụ thuộc, ỷ lại vào ai.

Theo tử vi, trong 6 ngày cuối tháng 11, tuổi Dần như cá gặp nước, có quý nhân phù trợ, con giáp này có thể hoàn toàn hóa giải những điều không may mắn, xui xẻo trước đây để có được cuộc sống sung túc, viên mãn. Ngoài ra, vận tình cảm của người tuổi Dần cũng thuận lợi khó ai bì kịp, người cô đơn có thể thoát kiếp độc thân, nhanh chóng gặp được ý trung nhân.

6 ngày cuối cùng tháng 11, TOP 3 con giáp công danh sáng rực, may mắn bậc nhất, tài lộc nối đuôi vào túi, cuộc sống sung túc viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đúng 6 ngày cuối tháng 11, vận số người tuổi Mùi như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc. Tuy nhiên, đi xa cần cẩn thận đường sông nước kẻo gặp họa đuối nước.

Đặc biệt, con giáp may mắn này sẽ nhận được sự trợ giúp của Thần Tài. Do đó, sự nghiệp của tuổi Mùi tiến triển tốt, tài vận hanh thông. Đường tài lộc của bản mệnh vô cùng tốt, cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến. Có thể nói, cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý.

6 ngày cuối cùng tháng 11, TOP 3 con giáp công danh sáng rực, may mắn bậc nhất, tài lộc nối đuôi vào túi, cuộc sống sung túc viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc tới tay còn hỏng nhưng trong 6 ngày cuối tháng 11, tuổi Hợi đại sự dễ thành nhưng với điều kiện phải kiên trì theo đuổi tới cùng, nếu bỏ dở giữa chừng sẽ thất bại. Những người tuổi Hợi sẽ cầu được ước thấy, đầu tư trúng đậm khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Nếu đang làm kinh doanh thì có thể gặp những đối tác uy tín, ký được hợp đồng giá trị lớn hoặc tìm được người cùng chí hướng phát triển. Người làm công ăn lương cũng có đường công danh rộng mở. Ngoài công việc chính, tuổi Mão có thể kiếm thêm thu nhập ở bên ngoài, cuộc sống ngày càng no đủ.

6 ngày cuối cùng tháng 11, TOP 3 con giáp công danh sáng rực, may mắn bậc nhất, tài lộc nối đuôi vào túi, cuộc sống sung túc viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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