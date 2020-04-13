6 đặc điểm nhận dạng người đàn ông chỉ có thể giàu có, vinh hiển sau 40 tuổi

Tâm linh - Tử vi 13/04/2020 05:17

Theo nhân tướng học, đây là nét tướng của người đàn ông giàu có sau 40 tuổi. Vận số của họ chỉ thưng hịnh, phú quý khi bước sang tuổi 40.

Theo nhân tướng học, đây là 6 đặc điểm nhận dạng người đàn ông giàu có sau 40.

Tóc hay lông mày rậm rạp, rối rắm

Theo tướng số, trán tượng trưng cho sự nghiệp. Nếu tóc dày, che trán thì sẽ có nghĩa sự nghiệp bị cản trở. Người có tóc quá dày thẳng tính, thậm chí không biết ứng biến trong nhiều tình huống cấp bách. Họ không có sự tinh tế, khéo léo trong đối nhân xử thế với người xung quanh.

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Lông mày là nét tướng đại diện cho tư duy logic và nhân duyên - Ảnh minh họa: Internet

Lông mày là nét tướng đại diện cho tư duy logic và nhân duyên. Người có lông mày cong, mềm dễ thành danh hơn người khác. Họ có tính cách ôn hòa, giỏi giao tiếp, nắm  bắt cơ hội thành công.

Người có lông mày rậm, mọc rối rắm vụng về trong cư xử, giao tiếp. Vì thế họ dễ vướng vào thị phi, chỉ khi qua tuổi 40 thì vận thế mới khởi sắc.

Cằm tròn đầy

Người có nét tướng này chú trọng hưởng thụ, tiêu xài cũng thoải mái. Họ làm gì cũng khá chậm chạp. Trong công việc, họ phải qua nhiều thử thách để trải nghiệm, học hỏi thì mới dễ thành công. Đây là nét tướng của người có thành tựu sau 40 tuổi.

Sống mũi cao, thẳng

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Người có nét tướng này giỏi kinh doanh, kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Người có nét tướng này giỏi kinh doanh, kiếm tiền. Nhưng chỉ đến tuổi trung niên họ mới đạt được thành tựu. Họ sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội trước đó, hoặc chưa gặp thời để thành danh.

Sau năm 40 tuổi, người có tướng này nên tự kinh doanh, thì mới có cơ hội làm giàu.

Mặt vuông chữ điền

Người này chịu khó siêng năng. Họ có thể làm giàu từ hai bàn tay trắng. Nhưng cơ hội chỉ đến với họ khi sang tuổi trung niên. Họ có nhiều kinh nghiệm, suy tính đúng đắn nên dễ thành công.

Gò má vừa phải

Đàn ông có nét tướng này giỏi quản lý tài chính, lãnh đạo. Họ không khéo léo giao tiếp nhưng được quý nhân giúp mà dần cải thiện.

Khi bước sang tuổi trung niên, họ càng có nhiều thành công, cuộc sống sung túc đủ đầy.

Khóe miệng vểnh

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Theo nhân tướng học, khóe miệng là nơi tụ tài tụ lộc - Ảnh minh họa: Internet

Theo nhân tướng học, khóe miệng là nơi tụ tài tụ lộc. Người có nét tướng này trung vận khó khăn nhưng khi được quý nhân giúp sức thì mọi chuyện hanh thông, tài lộc khởi phát.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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