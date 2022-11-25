5 ngày cuối tháng 11, 3 con giáp chuyển bại thành thắng, đổi mệnh phát tài, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Tuổi Thìn có tính cách thẳng thắn, thành thật. Con giáp này thường quyết đoán và có tâm nhìn xa trông rộng trong công việc. Họ có thể đưa ra những ý tưởng sáng tạo, độc đáo khiến người khác phải ngạc nhiên.

Cuối tháng 11, tuổi Thìn sẽ dần thoát khỏi những rắc rối này. Dự báo, sự nghiệp và cuộc sống của bản mệnh sẽ dần lên hương. Con giáp này có thể đón nhận cơ hội làm ăn tốt, kiếm được nhiều tiền hơn. Ngoài ra, bản mệnh quan tâm đến chuyện đầu tư có thể nhận về khoản lời kha khá.

Trong thời gian gần đây, tuổi Thìn bị hung tinh đeo bám nên gặp nhiều khó khăn, rắc rối trong con đường sự nghiệp.

Người tuổi Thìn làm kinh doanh buôn bán cũng gặp nhiều may mắn hơn trước. Con giáp này có thể tìm được nguồn hàng tốt và chốt nhiều đơn hàng, doanh thu tăng lên.

Vận đào hoa của tuổi Rồng cũng đang trong giai đoạn như ý. Người độc thân nếu muốn sớm tìm được nửa kia thì nên thể hiện tình cảm của bản thân nhiều hơn.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ có sự quan sát tỉ mỉ, tinh tế. Nhờ đó họ có thể đánh giá các vấn đề ở nhiều góc cạnh và rút ra những bài học hữu ích.

Con giáp này có thể suy luận nhanh nhạy, đa chiều và áp dụng kiến thức, kỹ năng mình có vào công việc một cách chính xác.

Cuối tháng 11 năm nay, người tuổi Tỵ như diều gặp gió, mọi sự thuận lợi. Họ đạt được thành công cả trong công việc lẫn đời sống cá nhân.

Con giáp tuổi Tỵ hoàn toàn có thể mở rộng tầm nhìn của mình, thể hiện năng lực xuất sắc để mọi người thấy khía cạnh tốt nhất của họ.

Họ cũng có thể nhận biết chính xác các cơ hội nên công việc kinh doanh ngày càng trở nên thông thuận, thu được lợi nhuận lớn. Mọi việc của con giáp tuổi Tỵ diễn ra vô cùng suôn sẻ, có được cuộc sống hạnh phúc, tương lai có thể đạt được điều mà họ mong đợi.

Tuổi Dần

Theo tử vi cuối tháng 11, tuổi Dần nên mở rộng tư duy, đón nhận những thông tin mới và điều chỉnh bản thân để thích nghi với những thay đổi.

Bạn có những ngày cuối tháng làm việc ưng ý, các mối quan hệ ổn định, cho bạn nhiều cơ hội tiếp xúc với mọi người xung quanh, tăng cường kết nối và bày tỏ ý kiến, cảm xúc của bản thân. Đây cũng là thời gian tốt để tìm kiếm những cơ hội mới cho đời sống tình cảm hay hợp tác công việc.

Vận trình tài lộc của 3 con giáp này có dấu hiệu chuyển biến tích cực trong những ngày cuối của tháng 11 dương lịch. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dần cũng đang có cơ hội phát tài phát lộc trong thời gian này. Nhất là những ai đang khởi nghiệp đã tìm ra được hướng đi mang về doanh thu ổn định cho công ty của mình làm chủ.

Bạn đối phó với những áp lực liên quan đến gia đình, môi trường sống, hoặc có thể phải đối diện với các vấn đề như chuyển chỗ ở, thay đổi việc làm. Nên dành thời gian xem xét nhiều hơn về khả năng, hạn chế của bản thân khi gặp các vấn đề, thay vì đặt quá nhiều kỳ vọng vào những người khác.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.