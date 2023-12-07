5 ngày cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp này tài lộc vô biên, sự nghiệp thăng tiến, tình tiền viên mãn

Trong 5 ngày cuối tháng 10 âm lịch này, người tuổi Tý sẽ gặp nhiều may mắn, những cơ hội tốt có thể xuất hiện. Bạn nên nhạy bén nhận diện và nắm bắt.

Không những vậy, chuyện tình cảm có dấu hiệu khởi sắc trong thời điểm này. Bạn dần hiểu cho những khó khăn của người ấy và không còn trách móc đối phương nữa. Mối quan hệ của hai người tiến lên một tầm cao mới.

Trong công việc, đây là thời gian làm việc hiệu quả và hăng hái của Tý. Khả năng làm việc và các kỹ năng chuyên môn của bạn được cải thiện rất nhiều và bạn có thể hoàn thành số lượng lớn nhiệm vụ trong một khoảng thời gian ngắn. Bạn cũng sẽ có vận may tài chính rất tốt. Dù đầu tư, hợp tác, tìm dự án mới hay đàm phán hợp đồng, bạn cũng sẽ thực hiện rất tốt trong thời gian này.

Con giáp tuổi Ngọ

Trong 5 ngày cuối tháng 10 âm lịch này là khoảng thời gian để người tuổi Ngọ tích cực nâng cao kỹ năng và giữ vững lập trường trong công việc. Người tuổi Ngọ gặp may mắn nhờ nỗ lực của bản thân, tuần này hãy kiên nhẫn trong mọi việc, thành công không đến chỉ sau một đêm, bạn chỉ cần tiếp tục bồi dưỡng cho bản thân và chờ đợi cơ hội.

Ảnh minh họa: Internet

Thực Thần chiếu mệnh, con đường tài lộc của bạn có những dấu hiệu phát triển tích cực trong ngày hôm nay. Người làm nghề tự do có thể nhận được khoản thù lao xứng đáng vì hoàn thành tốt các hợp đồng với đối tác.

Người tuổi Ngọ có thể nhận được tin vui trên phương diện tình cảm trong thời gian này. Bạn nhận được lời bày tỏ của người mà bạn đã yêu mến suốt bấy lâu. Quan hệ của hai người ấm lên nhanh chóng.

Con giáp tuổi Hợi

Trong 5 ngày cuối tháng 10 âm lịch này, người tuổi Hợi cũng sẽ là con giáp nhận được rất nhiều lộc trời. Bản mệnh này sẽ sẽ đón nhận nhiều tin vui hơn, làm việc gì cũng năng suất, kiếm được khối tài sản khổng lồ.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, một khoản thu bất ngờ sẽ đến trong tháng này khiến hầu bao của tuổi Hợi rủng rỉnh. Quý nhân cũng sẽ xuất hiện hỗ trợ tài chính giúp người tuổi này nhanh chóng hoàn thành mục tiêu và thu về những khoản lợi nhuận khủng. Trong thời gian tới, người tuổi Hợi sẽ có cơ hội đảm nhận những trọng trách mới trong công việc. Với những người làm ăn kinh doanh, họ sẽ đạt đến thời kỳ vượng phát khi đơn hàng chốt ầm ầm, lợi nhuận tăng lên đáng kể.

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