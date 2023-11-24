Trong tháng 10 và 11 âm lịch, 3 con giáp MAY MẮN PHÁT TÀI, đại vận hanh thông, thành công vượt trội, tiền tỷ về tay

Tâm linh - Tử vi 24/11/2023 13:41

Trong tháng 10, tháng 11 âm lịch này sẽ có 3 con giáp cực kỳ may mắn, nhất là trong con đường tài lộc. Hãy tranh thủ thời gian để thu về cho mình thật nhiều tiền tài nhé, cơ hội tiền tỷ chỉ là trong tầm tay.

Người tuổi Mão

Người tuổi Mão thông minh, tốt bụng và nhạy cảm, ân cần, quan tâm đến mọi người xung quanh, giỏi quan sát lời nói và cảm xúc, biết cách quan tâm đến cảm xúc của người khác. Trong tháng 10 và tháng 11 âm lịch, người tuổi Mão cũng sẽ gặp nhiều may mắn, nhất là trong con đường tài lộc. Những người sinh năm Mão hiền lành và tốt bụng, trong giai đoạn này mối quan hệ giữa các cá nhân rất tốt và họ có được nhiều bạn bè cao quý.

Trong tháng 10 và 11 âm lịch, 3 con giáp MAY MẮN PHÁT TÀI, đại vận hanh thông, thành công vượt trội, tiền tỷ về tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về mặt sự nghiệp, người tuổi Mão sẽ nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ từ bạn bè, quý nhân và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Về mặt may mắn về tài chính, những người sinh năm Mão sẽ thấy tài vận tích cực tăng trưởng ổn định và một số lợi nhuận từ trời rơi, nhưng họ phải cẩn thận để không tham lam những khoản lợi nhuận nhỏ và đánh mất tình hình chung.

Người tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, trong tháng 10 và tháng 11 âm lịch, vận may của người tuổi Dậu bắt đầu khởi sắc. Theo đó, sự nghiệp và các khoản đầu tư của họ sẽ thu được lợi nhuận tốt. Đồng thời, con giáp tuổi Dậu cũng sẽ có được tình yêu, tình bạn, khiến cuộc sống của họ trở nên trọn vẹn và hạnh phúc hơn.

Trong tháng 10 và 11 âm lịch, 3 con giáp MAY MẮN PHÁT TÀI, đại vận hanh thông, thành công vượt trội, tiền tỷ về tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, con đường tài lộc trở nên vượng phát bất ngờ khi nhiều cơ hội kiếm tiền tỷ mở ra trước mắt, chỉ cần bản mệnh biết nắm bắt thời cơ thì sẽ trở nên giàu sang. Bạn sẽ thành công trong một vài dự án lớn, nên khoản tiền hoa hồng nhận về không hề nhỏ… Tiền rủng rỉnh túi, tiêu xài không lo nghĩ.

Người tuổi Thân

Trong tháng 10 và tháng 11 âm lịch, tài lộc của tuổi Thân rất dồi dào, người kinh doanh lẫn người làm công ăn lương đều phát tài phát lộc bởi có cát tinh chiếu mệnh. Trước đó, bản mệnh này sẽ khá bận rộn với nhiều công việc nhưng vận đỏ sẽ kéo đến vào khoảng thời gian giữa tháng nhờ có Tam Hội trợ mệnh. Do đó tuổi Thân có thể yên tâm khi những công sức của mình bỏ ra đều đáng giá.

Trong tháng 10 và 11 âm lịch, 3 con giáp MAY MẮN PHÁT TÀI, đại vận hanh thông, thành công vượt trội, tiền tỷ về tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cả người làm công ăn lương và người làm kinh doanh đều có được cơ hội kiếm tiền, tùy vào sức mình mà phát tài phát lộc. Nếu có gặp hung cũng sẽ hóa cát, trong công việc nếu gặp khó khăn cũng sẽ có quý nhân phù trợ. Người tuổi Thân vốn rất thông minh, khôn khéo, biết cách ứng xử và rất linh hoạt trong nhiều trường hợp cả trong công việc lẫn cuộc sống nên được nhiều người giúp đỡ.

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