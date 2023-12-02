Từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 10 âm lịch, 3 con giáp sự nghiệp phát đạt, phú quý ngập trời, hạnh phúc rạng ngời

Tâm linh - Tử vi 02/12/2023 13:10

Từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 10 âm lịch sẽ là những ngày tuyệt vời của 3 con giáp này với nhiều may mắn kéo đến, sự nghiệp thăng tiến, phú quý ngập trời… cuộc đời lên hương.

 

Con giáp tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là người ổn định, chăm chỉ và có tinh thần trách nhiệm cũng như tính kỷ luật cao. Họ thường thực tế và hướng tới kết quả. Cuộc sống của người tuổi Sửu phần lớn là nhiều sự tích cực. Vậy nên đây cũng là thời điểm họ có thể cân nhắc, dũng cảm, kiên trì thực hiện những bước đi tiếp theo trong mục tiêu của mình.

Từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 10 âm lịch, 3 con giáp sự nghiệp phát đạt, phú quý ngập trời, hạnh phúc rạng ngời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 10 âm lịch, người tuổi Sửu sẽ chào đón sự xuất hiện của những quý nhân, giúp cho công việc, tiền bạc của họ đều phát triển hơn. Tính cách của người tuổi Sửu cứng rắn và quyết đoán, đó là đức tính mà được những quý nhân coi trọng. Quý nhân của người tuổi Sửu trong thời gian này có thể là những người đàn anh, đàn chị có kinh nghiệm, đã đạt được thành công trong sự nghiệp, hoặc cũng có thể là người cùng chí hướng.

Con giáp tuổi Dần

Người tuổi Dần là những người lạc quan và vui vẻ, yêu tự do, thích phiêu lưu và khám phá. Họ nhiệt tình, tò mò về thế giới chưa biết và thích phiêu lưu. Từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 10 âm lịch sẽ là thời điểm bội thu của người tuổi Dần, có thêm cho mình nhiều cơ hội và gặp nhiều may mắn. Về sự nghiệp cũng rất thuận lợi, họ có thể gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc, sự nghiệp, việc thăng chức, tăng lương chỉ là chuyện sớm muộn.

Từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 10 âm lịch, 3 con giáp sự nghiệp phát đạt, phú quý ngập trời, hạnh phúc rạng ngời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, những người tuổi Dần cũng gặp nhiều vận may, họ có thể gặp được nửa kia của mình. Trong thời gian này người tuổi Dần nên tìm được người phù hợp với sự phát triển của bản thân. Về mặt phát triển cá nhân, họ nên duy trì thái độ tích cực và lạc quan, đủ dũng cảm để chấp nhận thử thách và không ngừng hoàn thiện bản thân, về mặt tài chính, họ nên nhạy cảm với điều kiện thị trường và nắm bắt các cơ hội đầu tư.

Con giáp tuổi Dậu

Từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 10 âm lịch mọi việc của tuổi Dậu sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. Bởi vậy, tuổi Dậu cần nhận thức rõ hoàn cảnh hiện tại và nỗ lực để gặt hái được của cải bội thu. Tuy nhiên, bạn cũng cần tỉnh táo và sáng suốt để giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh, tránh nóng vội mới đạt được kết quả hài lòng.

Từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 10 âm lịch, 3 con giáp sự nghiệp phát đạt, phú quý ngập trời, hạnh phúc rạng ngời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với sự giúp đỡ của quý nhân, không chỉ thu nhập từ việc kinh doanh chính mà tuổi Dậu cũng kiếm thêm được từ nghề phụ. Ngoài ra, không có cơ hội tiêu tiền nên các khoản thu nhập của người tuổi Dậu đều để dành trong thẻ, có thể tiết kiệm được nhiều trong thời gian này. Về tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp gỡ người khác giới ưu tú và tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp.

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