5 điềm dự báo sắp gặp chuyện tai ương về sức khỏe, đề phòng mất của, tài lộc khó mà hanh thông

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 07:29

Theo người xưa, dù là việc lành hay việc dữ chắc chắn sẽ có điềm báo trước đó. Dưới đây là 5 điềm báo cho biết bạn sẽ gặp trong tương lai.

Mèo đen chạy vào nhà

5 điềm dự báo sắp gặp chuyện tai ương về sức khỏe, đề phòng mất của, tài lộc khó mà hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người xưa thường nói “mèo tới nhà thì khó chó tới nhà thì giàu”, điều này cho biết rằng khi đột nhiên có một con mèo chạy vào nhà bạn thì đó chính là dấu hiệu không may mắn. Đặc biệt là nếu là mèo đen thì đó càng làm điềm vô cùng xui xẻo, bạn nên tìm cách hóa giải kẻo tán lộc trong nhà.

Mơ nhặt được cá chết

Khi bạn đột nhiên nằm mơ mà trong mơ nhặt cá chết không ngơi tay thì có nghĩa tài vận của bạn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bởi giấc mơ cá chết là thể hiện cho con đường tài lộc mất đi, tiêu tán không dấu vết, cũng không có dấu hiệu gì báo trước.

Với những người đang làm ăn kinh doanh điều này dễ linh ứng với những người làm kinh doanh hay đầu tư tiền bạc vào một lĩnh vực nào đó. Vì vậy, nếu bạn ngủ mơ thấy cá chết thì cần phải thận trọng hơn với chuyện tiền bạc nhé.

Tường phòng thờ bị nứt

Các bức tường xung quanh phòng thờ bị nứt là một dấu hiệu không may. Người ta tin rằng đó là điềm báo xấu về sức khỏe. Khi gặp hiện tượng này, gia chủ cần nhanh chóng sửa chữa lại phòng thờ.

Nhà đổ vỡ liên tục

5 điềm dự báo sắp gặp chuyện tai ương về sức khỏe, đề phòng mất của, tài lộc khó mà hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo phong thủy khi nhà thường xuyên bị đổ vỡ thì đây là dấu hiệu xui xẻo, kém may mắn đầu tiên, có độ ứng nghiệm rất cao, nhất là rơi vỡ đồ vào sáng sớm. Ví dụ như khi ăn không may làm vỡ bát đĩa, uống nước làm vỡ cốc thì nhất định phải cẩn thận, hôm đó làm việc từng bước, không nóng vội. Vỡ gương được coi là điềm cực kì xui, vỡ gương buổi sáng thì khuyên bạn không nên ra ngoài.

Ngoài ra những đồ vật thường xuyên mang theo người như miếng ngọc, mặt đá phong thủy... mà bị vỡ cũng không phải việc tốt lành, biểu thị cho việc bản thân sắp gặp tai họa.

Cây cảnh héo úa, vật nuôi sinh bệnh

5 điềm dự báo sắp gặp chuyện tai ương về sức khỏe, đề phòng mất của, tài lộc khó mà hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu vài chiếc lá trên cây bị héo và rụng đi thì không phải vấn đề lớn. Tuy nhiên, nếu toàn bộ cây đều bị héo úa thì đó là biểu hiện của sự xui xẻo, có thể là việc tranh chấp, cãi cọ, kiện tụng.

Lúc này, bạn nên thay mới những cây không còn sống.

Ngoài ra, việc vật nuôi trong nhà đổ bệnh rồi không qua khỏi cũng là một dấu hiệu không may mắn.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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