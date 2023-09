5 dấu hiệu tưởng “xui cả ngày” nhưng “trùm may mắn” đến không ngờ, có cả phân chim rơi lên đầu

Ảnh minh họa: Internet

“Mèo vào thì khó, chó vào thì sang” là một câu tục ngữ nói về may mắn được lưu truyền trong dân gian. Chứng tỏ, theo kinh nghiệm từ xưa tích lũy của ông bà ta, chó vào nhà quả là một điềm báo may mắn. Chó chạy vào nhà là một dấu hiệu an lành, thuận lợi. Chứng tỏ bạn sẽ có một người bạn trung thành đồng hành trong công việc. Hoặc bạn sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ, vượt qua khó khăn trở ngại trước mắt.

Điềm may mắn thậm chí sẽ nhân đôi nếu đó là “hoàng cẩu” - chó vàng mang đến thịnh vượng. Tài lộc lúc đó sẽ như dòng nước, thi nhau chảy vào nhà bạn. Nếu đó là một chàng “hắc câu” thì cũng chẳng có gì phải lo lắng cả. Vì theo cha ông ta, chó mực có khả năng bảo vệ ngôi nhà bạn, an toàn, trừ ma quỷ xua đuổi tà khí xung quanh căn nhà, mang đến sự giàu có. Hoặc nếu là bạch cẩu, thì ắt hẳn đường tình duyên của bạn khá thuận lợi đấy.

Có người mang tiền đến nhà

Với người Việt Nam ta, nhận tiền một số dịp lễ lớn trong năm như rằm tháng giêng, tết nguyên đán sẽ mang đến may mắn cho bạn. Nếu trong những dịp lễ hoặc ngày mùng 1 hằng tháng, bạn được trả nợ hoặc được tặng tiền thì đó là “tiền may mắn”. Theo phong thủy, đây như một chất kích hoạt dòng tiền trong nhà bạn. Do vậy, giữ những đồng tiền may trong ngày thì chắc chắn sẽ giúp tiền của bạn gia tăng đáng kể. Đó cũng có thể là một tin tốt lành báo hiệu cho một dự án công việc mới, thuận lợi hoặc dấu hiệu cho những tin vui về tài lộc sắp tới.

Phân chim rơi vào đầu

Điều này có thể sẽ gây bất ngờ cho bạn. Nhưng sự thật là thế đấy. Không phải lúc nào chúng ta cũng nhận được điềm báo may mắn đến từ thiên đường như thế này đây. Đó là dấu hiệu thông báo tài lộc đang đến, những đồng tiền rơi từ trên trời xuống. Bạn sắp có vận may tài chính.

Trong thực tế, không chỉ đơn thuần là chim, những điều gì liên quan đến gia cầm cũng sẽ mang may mắn cho bạn. Ví như chim đến nhà làm tổ “đất lành chim đậu”, chim mang đến tin tốt lành và cơ hội mới cho cuộc sống của bạn. Đó có thể là điềm báo may mắn.

Nhưng tất nhiên là phải loại trừ các loài ác điểu mang đến vận xui như quạ, chim cú hay kền kền bay đến nhà.

Khi có rắn trong nhà

Đối với người bạn bò sát máu lạnh thì ắt hẳn rằng ai cũng e ngại. Nhưng theo quan niệm dân gian ta từ xưa, khi rắn đến nhà, có nghĩa là bạn sắp có quý nhân giúp đỡ trong công việc. Khi bạn đối mặt với nó, đừng bao giờ có chủ ý giết hoặc xua đuổi chúng. Có thể bạn đang đẩy vận may của mình đi mất đấy. Rắn càng độc, may mắn càng nhiều. Điển hình là các con rắn hổ mang được coi là rắn quý, mang tài lộc đến nhà.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.