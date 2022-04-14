5 con giáp CÀNG VỀ GIÀ CÀNG SƯỚNG, hưởng lộc con cháu, sống an nhàn thảnh thơi, DÊ-KHỈ có mặt trong top

Tính cách của tuổi Mùi càng về già càng dễ gần, hào phóng, hòa đồng với mọi người và rất giỏi nắm bắt con người, hiếm khi làm mất lòng ai.

Tuổi Mùi là con giáp hiền lành dễ bị tiểu nhân hãm hại thời còn trẻ nhưng vẫn bình tâm sống im lặng, bên trong thì mạnh mẽ, nghị lực. Bên dưới vẻ ngoài hiền lành, đức độ lại ẩn chứa một sức sống thanh cao, thoát tục.

Những năm trẻ tuổi họ làm việc rất chăm chỉ, có năng lực mạnh mẽ, đầu óc linh hoạt, tài vận tốt, xung quanh còn có quý nhân phù trợ, hoàn thành rất tốt công việc và gặt hái được nhiều thành tích tốt, càng về già càng có lộc.

Người tuổi Mùi rất nghiêm khắc và siêng năng trong công việc, dù bao nhiêu tuổi cũng có thể dựa vào năng lực của bản thân và sự may mắn để đạt đến một tầm cao nhất định, rất thành công trong sự nghiệp và cuộc sống.

Là con giáp được hưởng lộc con cháu, về già con cái của Mùi đều học hành đến nơi đến chốn, bạn được hưởng phúc lộc của con cái trong những năm tháng nghỉ hưu, đặc biết là ở độ tuổi 55 trở lên. Con cháu bạn nên người, thành tài phần lớn là nhờ công lao dạy dỗ vất vả của bạn.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sống nội tâm và không giỏi ăn nói, không giỏi nịnh bợ nhưng họ có tính kiên nhẫn và lập trường của riêng mình. Chỉ cần đủ tin tưởng thì dù khó khăn đến đâu Sửu cũng kiên trì theo đuổi tới cùng.

Từ khi sinh ra con giáp này đã có sức chịu đựng trên mức trung bình, nhiều người cho rằng họ quá cứng đầu và hoang tưởng, nhưng thực tế họ chỉ muốn kiên định với sự lựa chọn của mình.

Người tuổi Sửu có thể có một cuộc sống khó khăn trong những năm đầu, gia đình vất vả và gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp, nhưng họ không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc.

Ngay cả khi người khác từ bỏ, họ vẫn dũng cảm theo đuổi nó. Sau khi bước vào tuổi trung niên và về già, vận thế của Sửu ngày càng tốt hơn, phúc lộc lên dốc không ngừng, cuộc sống gia đình và công việc ngày càng suôn sẻ.

Hơn nữa, con cái của bạn hiếu thảo, ngoan ngoãn, càng lớn tuổi càng được hưởng phúc của con cháu. Có thể không giàu nứt vách như bao gia đình khác nhưng con cháu của bạn luôn luôn hết lòng vì ông bà cha mẹ, đi làm có tiền thường mua biếu cha mẹ đồ ăn ngon. Gia đình đầm ấm, vui vẻ, con cháu khỏe mạnh.

Tuổi Thân

Tuổi Thân thông minh, lanh lợi, có óc quan sát và tư duy tốt. Họ là người giỏi tính toán, luôn biết cách suy nghĩ sâu sắc về những vấn đề phức tạp và thường đạt được một số thành công ở nơi làm việc. Không chỉ thành công trong sự nghiệp mà tuổi này còn có thể giáo dục con cái rất tốt.

Tuổi Thân là những chiến lược gia chuẩn mực, những người biết cách lập chiến lược và nắm bắt thời điểm vàng. Khi còn trẻ, có đôi lúc bạn sẽ thất bại vì chểnh mảng và ham chơi.

Tuy nhiên, đến trung niên và về già, tâm thái chín chắn khiến mọi việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển thuận lợi.

Con cái của tuổi Thân khi lớn lên rất có triển vọng, có thể hưởng phúc của con cái sau này. Bạn càng làm nhiều việc thiện thì về già càng bình an, con cháu có lộc chia sẻ cho cha mẹ, cứ ăn ở hiền lành để đức cho con.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp tốt bụng, sống đứng đắn, không chiêu trò, quan hệ xã giao với người đời rất tốt, xung quanh không thiếu quý nhân phù trợ.

Ngoài ra, Hợi còn là người giàu nghị lực, có năng lực điều hành, dám đưa ý tưởng của mình vào thực tế nên dễ thành công trong kinh doanh. Còn trẻ đã cố gắng, nuôi con cái thành tài, một tay quán xuyến gia đình.

Họ làm việc rất chăm chỉ, có tính kiên trì và nguyên tắc riêng. Họ luôn có những hiểu biết độc đáo trong công việc, là người có mục tiêu cao, giỏi phán đoán tình hình và nắm bắt thời cơ nên hầu hết đều có thể dựa vào năng lực bản thân và sự giúp đỡ của quý nhân để đạt được thành công.

Khi những người tuổi Hợi đến độ tuổi trung niên, đường tài lộc thăng tiến, con cái cũng nhiều triển vọng, ăn học thành tài. Thời còn trẻ tuy Hợi vất vả một chút nhưng có như thế thì về già mới được hưởng phúc lộc của con cháu. Tuổi này về già thường đông con đông cháu, gia đình vui vẻ, vượt qua được nhiều hoạn nạn.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất hoạt bát, vui vẻ, nhiệt tình, trung thành với mọi người, không bao giờ phản bội bạn bè, là những người rất đáng tin cậy.

Cuộc sống của họ đầy rẫy những biến động, xoay vần và họ luôn phải trải qua nhiều điều khó khăn mới có thể đưa cuộc sống và công việc của mình đi đúng hướng.

Tuất có đầu óc linh hoạt, chỉ số thông minh cao và giỏi lập kế hoạch, họ thường thành công trong kinh doanh và nuôi dạy con cháu.

Ngoài công việc, Tuất sẽ dành nhiều thời gian và sức lực hơn cho con cái, nuôi dưỡng chúng tốt nhất có thể để thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Vì vậy, con cái của tuổi Tuất đa phần rất ngoan ngoãn, tuy hay cãi lời bố mẹ nhưng trong thâm tâm là đứa con hiểu chuyện, thông minh, thương cha thương mẹ, khi có khả năng sẽ hiếu thảo với cha mẹ không chút ngại ngần so đo.

Người sinh năm Tuất có thể được coi là người thắng cuộc trong cuộc sống, đến tuổi trung niên và về già đều như diều gặp gió, con cháu thành tài, có lộc cho cha mẹ, càng về già càng may mắn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm