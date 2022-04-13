Trong số 12 con giáp, người tuổi Sửu vốn dĩ thật thà, lại vô cùng nghiêm túc, trong khi tuổi Hợi lại có phần tùy tiện, được chăng hay chớ. Vốn dĩ 2 người này ở cạnh nhau cũng khá hòa thuận, một người luôn bao dung, còn một người lại chân thành.

Giang sơn dễ đổi mà bản tính khó dời, 2 người cứ thế tranh cãi, quát mắng nhau cả ngày không thôi, khiến cho người ngoài trông vào cũng thấy phát sợ.

Tuy nhiên, cũng chính vì lúc nào tuổi Hợi cũng có tùy tiện, thích gì làm nấy, có khi lời trước vừa nói đã lập tức làm ngay điều ngược lại, khiến cho tuổi Sửu muốn phát điên lên mà không làm gì được, chỉ đành cãi nhau một chập cho bõ tức.

Nhưng mà này, kì thực cặp đôi con giáp này lại rất yêu thương nhau nhé. Nhìn thì có vẻ oan gia ngõ hẹp, không ngừng mâu thuẫn vậy thôi, chứ chỉ cần một trong hai người gặp chuyện là bạn có thể thấy rõ họ quan tâm đến nhau như thế nào. Tranh cãi chỉ là lời nói bên ngoài thôi, còn thật tâm vẫn luôn là tình yêu.

Tuổi Dần + Tuổi Tị: Thích đấu khẩu

Ảnh minh họa: Internet

Hai con giáp hợp nhau nhưng hễ ở cạnh nhau là đấu khẩu cả ngày, tranh cãi không hồi kết. Thế nên trong mắt người ngoài, cặp đôi con giáp Dần – Tị đích thực là oan gia rồi.

Thực ra hai người này đều khá hòa nhã, thân thiện với người lạ, mà lịch sự thì khỏi phải chê. Nhưng càng thân quen thì họ lại càng phũ mồm, thích gì nói nấy. Đúng là mức độ càng ngày càng tăng tiến theo độ thân thiết, kiểu “càng quen càng lèn cho đau” ấy, chỉ là đây không phải mua bán mà là ở mức độ độc mồm độc miệng, nói cho sướng mồm thôi.

Tuổi Dần và tuổi Tị ở cạnh nhau cứ chành chọe không ngừng, người này bóc mẽ người kia không biết chán, thực ra người ta yêu nhau lắm đó. CÓ thể bạn không biết nhưng khó có thể tìm được ai hợp với họ hơn người còn lại, bởi ít nhất muốn yêu tuổi Dần hay tuổi Tị thì bạn phải nói lại được người ta, ít nhất là không kém cạnh chút nào.

Tuổi Thìn + Tuổi Dậu: Đánh là thương, mắng là yêu

Ảnh minh họa: Internet

Xem bói tình duyên, tuổi Thìn và tuổi Dậu ở cạnh nhau cứ được một lúc là nói chuyện không được, hết cãi nhau là quay ra động thủ luôn. Có lẽ ai nhìn thấy cảnh đó đều phát hoảng, làm sao mà nghĩ ra được đó là một đôi yêu nhau chứ, bởi họ đánh nhau có kiêng nể gì đâu.

Tuy chỉ là đánh lộn chút chút thôi nhưng trong mắt người ngoài thì đó là việc cực kì kinh khủng, mà chắc hẳn chỗ đánh cũng đau không kém bề ngoài. Mà lý do để cãi cọ rồi đánh nhau thì cũng đâu có gì ghê gớm, toàn mấy chuyện vụn vặt dưa cà mắm muối, có cũng được mà không cũng chẳng vấn đề gì.

Song với cặp con giáp này thì chuyện đánh mắng cãi cọ nhau như thế quá bình thường, tuổi Thìn và tuổi Dậu cùng thống nhất quan điểm “đánh là thương, mắng là yêu”. Giống như cha mẹ dạy con “thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” ấy, giờ bảo hai người nói chuyện tình thương mến thương với nhau e là cũng khó.

Còn 2 con giáp này nếu đã ghét ai thì đừng hòng mở mồm ra nói chuyện, cũng chẳng thèm nhìn đối phương lấy 1 cái chứ đừng nói là đánh mắng, chạy đuổi nhau vòng vòng trong sân nhé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo chiêm nghiệm