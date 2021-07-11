4 nốt ruồi 'hố vàng hố bạc' trên mặt cho phụ nữ một đời sống trong nhung lụa giàu sang

Theo nhân tướng học, đây là 4 nốt ruồi hoàng kim đem lại nhiều may mắn phú quý, giúp phụ nữ có cuộc sống sang giàu, không lo nghĩ, an nhàn hưởng phúc lộc.

Theo nhân tướng học, đây là 4 nốt ruồi hoàng kim, phụ nữ có được phúc tướng này thì cả đời sống dư dả, càng làm càng có tiền, hậu vận viên mãn hơn người. Nốt ruồi ở thái dương Nốt ruồi này nằm ở cuối đuôi mắt và đầu lông mày. Người có nốt ruồi này cả đời gặp nhiều vận may. Từ trung đến hậu vận liên tiếp gặp chuyện tốt đẹp. Không chỉ vậy, người này còn là quý nhân của người khác, cũng có quý nhân trợ giúp trong mọi việc. Chỉ cần đến độ tuổi nhất định, người này sẽ có tiếng tăm vang dội, cuộc sống dồi dào phú quý.

Nốt ruồi ở ấn đường Ảnh minh họa: Internet Đây là nốt ruồi đại diện cho sự giàu có, con đường công danh của một người. Người có nốt ruồi này vừa có quyền lực vừa thành công vang dội. Vào trung niên, họ gặp nhiều vận may, không chỉ thành công riêng mình mà còn giúp đỡ nhiều người khác. Hậu vận của họ nhiều phúc lộc, hạnh phúc sum vầy. Nốt ruồi trên mũi Ảnh minh họa: Internet Theo nhân tướng học, người có nốt ruồi trên mũi sinh ra trong gia đình đủ đầy nhưng vẫn kiên định tạo nên tài sản riêng. Đây là người phụ nữ thông minh, giỏi kiếm tiền. Qua tuổi trung niên, họ có sự nghiệp nhiều người ngưỡng mộ, càng lớn tuổi càng dồi dào tài lộc. Hậu vận của họ không lo tiền bạc, an nhàn hưởng phước từ con cháu.

Nốt ruồi ở môi trên Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ có nốt ruồi ở môi trên thường có cuộc sống đủ đầy, được trời Phật cho nhiều phước lộc. Họ là người có tài trí, từ nhỏ đã được gia đình yêu thương, bạn bè giúp đỡ, lấy chồng thì được yêu chiều hết mực. Sang trung vận, họ kiếm nhiều tiền, sự nghiệp phát triển đến đỉnh cao. Dù có lúc khó khăn nhưng sau tất cả sẽ là hậu vận sung túc an nhàn. *Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 bộ phận trên người phụ nữ càng căng mọng hồng hào càng tụ tài gọi lộc, chồng mê mẩn không rời Theo nhân tướng học, trên cơ thể phụ nữ có những bộ phận càng hồng hào căng mọng thì càng thu hút tài lộc, được chồng cưng chiều hết mực.

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