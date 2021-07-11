4 nốt ruồi 'hố vàng hố bạc' trên mặt cho phụ nữ một đời sống trong nhung lụa giàu sang

Tâm linh - Tử vi 11/07/2021 04:53

Theo nhân tướng học, đây là 4 nốt ruồi hoàng kim đem lại nhiều may mắn phú quý, giúp phụ nữ có cuộc sống sang giàu, không lo nghĩ, an nhàn hưởng phúc lộc.

Theo nhân tướng học, đây là 4 nốt ruồi hoàng kim, phụ nữ có được phúc tướng này thì cả đời sống dư dả, càng làm càng có tiền, hậu vận viên mãn hơn người.

Nốt ruồi ở thái dương

Nốt ruồi này nằm ở cuối đuôi mắt và đầu lông mày. Người có nốt ruồi này cả đời gặp nhiều vận may. Từ trung đến hậu vận liên tiếp gặp chuyện tốt đẹp. Không chỉ vậy, người này còn là quý nhân của người khác, cũng có quý nhân trợ giúp trong mọi việc. Chỉ cần đến độ tuổi nhất định, người này sẽ có tiếng tăm vang dội, cuộc sống dồi dào phú quý.

Nốt ruồi ở ấn đường

4 nốt ruồi 'hố vàng hố bạc' trên mặt cho phụ nữ một đời sống trong nhung lụa giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet 

Đây là nốt ruồi đại diện cho sự giàu có, con đường công danh của một người. Người có nốt ruồi này vừa có quyền lực vừa thành công vang dội. Vào trung niên, họ gặp nhiều vận may, không chỉ thành công riêng mình mà còn giúp đỡ nhiều người khác. Hậu vận của họ nhiều phúc lộc, hạnh phúc sum vầy.

Nốt ruồi trên mũi

4 nốt ruồi 'hố vàng hố bạc' trên mặt cho phụ nữ một đời sống trong nhung lụa giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet 

Theo nhân tướng học, người có nốt ruồi trên mũi sinh ra trong gia đình đủ đầy nhưng vẫn kiên định tạo nên tài sản riêng. Đây là người phụ nữ thông minh, giỏi kiếm tiền. Qua tuổi trung niên, họ có sự nghiệp nhiều người ngưỡng mộ, càng lớn tuổi càng dồi dào tài lộc. Hậu vận của họ không lo tiền bạc, an nhàn hưởng phước từ con cháu.

Nốt ruồi ở môi trên

4 nốt ruồi 'hố vàng hố bạc' trên mặt cho phụ nữ một đời sống trong nhung lụa giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet 

Phụ nữ có nốt ruồi ở môi trên thường có cuộc sống đủ đầy, được trời Phật cho nhiều phước lộc. Họ là người có tài trí, từ nhỏ đã được gia đình yêu thương, bạn bè giúp đỡ, lấy chồng thì được yêu chiều hết mực. Sang trung vận, họ kiếm nhiều tiền, sự nghiệp phát triển đến đỉnh cao. Dù có lúc khó khăn nhưng sau tất cả sẽ là hậu vận sung túc an nhàn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 bộ phận trên người phụ nữ càng căng mọng hồng hào càng tụ tài gọi lộc, chồng mê mẩn không rời

3 bộ phận trên người phụ nữ càng căng mọng hồng hào càng tụ tài gọi lộc, chồng mê mẩn không rời

Theo nhân tướng học, trên cơ thể phụ nữ có những bộ phận càng hồng hào căng mọng thì càng thu hút tài lộc, được chồng cưng chiều hết mực.

Xem thêm
Từ khóa:   nốt ruồi hoàng kim bói nốt ruồi phúc tướng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 47 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 3 giờ 17 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 3 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 4 giờ 47 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ