3 bộ phận trên người phụ nữ càng căng mọng hồng hào càng tụ tài gọi lộc, chồng mê mẩn không rời

Tâm linh - Tử vi 08/07/2021 05:30

Theo nhân tướng học, trên cơ thể phụ nữ có những bộ phận càng hồng hào căng mọng thì càng thu hút tài lộc, được chồng cưng chiều hết mực.

Theo nhân tướng học, một người phụ nữ có số giàu sang, được chồng yêu chiều thường có những bộ phần này hồng hào, khỏe khoắn.

Lòng bàn tay hồng hào

Phụ nữ có bàn tay hồng hào thường có số giàu có, đủ đầy. Tiền cứ hết rồi lại có, không bao giờ thiếu thốn. Họ không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn biết giữ tiền làm giàu. Đàn ông lấy được vợ thế này thì cả đời không lo nghèo khó.

3 bộ phận trên người phụ nữ càng căng mọng hồng hào càng tụ tài gọi lộc, chồng mê mẩn không rời - Ảnh 1
Phụ nữ có bàn tay hồng hào thường có số giàu có, đủ đầy. Tiền cứ hết rồi lại có, không bao giờ thiếu thốn - Ảnh minh họa: Internet 

Đây còn là kiểu phụ nữ giỏi nắm chi tiêu, cân đo cẩn thận để gia đình sung túc, đủ đây. Họ còn có sức khỏe dẻo dai, ít khi bệnh tật.

Ngược lại, phụ nữ có lòng bàn tay trắng bệch thì thường dễ mắc bệnh tật.

Làn da trắng hồng

3 bộ phận trên người phụ nữ càng căng mọng hồng hào càng tụ tài gọi lộc, chồng mê mẩn không rời - Ảnh 2
Phụ nữ có làn da trắng hồng thường vượng về cả tài lộc và tình duyên - Ảnh minh họa: Internet 

Phụ nữ có làn da trắng hồng thường vượng về cả tài lộc và tình duyên. Sự nghiệp hanh thông, đường tiền tài rộng mở. Đây là nét tướng của phụ nữ sống trong nhung lụa, luôn mang lại năng lượng tích cực cho người xung quanh. Chính nét tính cách này giúp họ được chồng cưng chiều như bà hoàng, cũng có sức khỏe dẻo dai.

Ngược lại, phụ nữ có làn da nhợt nhạt thường có vận khí không tốt, thậm chí là lận đận. Đây là nét tướng tiềm tàng bệnh tật, tài lộc eo hẹp.

Môi hồng căng mọng

3 bộ phận trên người phụ nữ càng căng mọng hồng hào càng tụ tài gọi lộc, chồng mê mẩn không rời - Ảnh 3
Theo nhân tướng học, phụ nữ có môi hồng căng bóng thường hạnh phúc với tình tiền viên mãn -  Ảnh minh họa: Internet

Theo nhân tướng học, phụ nữ có môi hồng căng bóng thường hạnh phúc với tình tiền viên mãn. Họ có sự nghiệp được cấp trên trọng dụng, dễ thăng quan tiến chức. Người phụ nữ này đi đến đâu cũng có người theo đuổi, yêu quý.

Phụ nữ có môi nhợt nhạt thì thường dễ vướng vào mệnh xấu, tiền bạc thiếu thốn. Không chỉ vậy, môi tím tái còn là dấu hiệu của nhiều bệnh tật, sức khỏe không dẻo dai.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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