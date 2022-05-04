4 ngày cuối tuần (5/5 - 8/5), vận trình sang trang, 3 con giáp có duyên với Thần Tài, may mắn tới tấp, tiền bạc dư dôi

Tâm linh - Tử vi 04/05/2022 12:15

Trong 4 ngày cuối tuần, 3 con giáp may mắn ngút trời, tiền - tình - công danh đều vô cùng viên mãn. Hãy cùng khám phá xem đó là những con giáp nào nhé!

Tuổi Tý

Trong 4 ngày cuối tuần, số tiền bạn kiếm được hãy gửi ngân hàng và thêm vốn đầu tư. Đảm bảo đây sẽ là thời gian viên mãn nhất sau những khó khăn vừa qua. Bạn kiếm được tiền bạc tỉ, có thể bước vào một rực rỡ, cuộc sống viên mãn lên hương.

Tuy nhiên, bạn phải hết sức cẩn thận tính toán tiền bạc và đề phòng những kẻ luôn miệng nịnh hót, nói ngọt ngào nhé. Chỉ những người thân của bạn mới có thể tin cậy và giao tiền bạc cho họ. Đừng để kẻ xấu lợi dụng điểm yếu và sơ hở của mình nếu không muốn bị mất của.

4 ngày cuối tuần (5/5 - 8/5), vận trình sang trang, 3 con giáp có duyên với Thần Tài, may mắn tới tấp, tiền bạc dư dôi - Ảnh 1
Trong 4 ngày cuối tuần, số tiền bạn kiếm được hãy gửi ngân hàng và thêm vốn đầu tư - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi chỉ rõ, 4 ngày cuối tuần, tuổi Mùi chắc chắn gặp được quý nhân, có người giúp bạn. Người cho bạn vay tiền để đầu tư làm ăn bạn nhất định phải nhớ và trả ơn nhé. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một, liều lĩnh và dũng cảm là điều rất cần để thu về số tiền lớn.

Chỉ như vậy bạn mới có cơ hội trở thành đại gia trong lòng người bạn đời của mình. Bên cạnh đó, bạn có cơ may trong trò chơi may rủi nên hãy thử xem sao nhé. Công việc của bạn cũng tự nhiên tốt hơn, sếp đề xuất cho bạn đi nước ngoài và gặp được các đối tác lớn. 

4 ngày cuối tuần (5/5 - 8/5), vận trình sang trang, 3 con giáp có duyên với Thần Tài, may mắn tới tấp, tiền bạc dư dôi - Ảnh 2
 4 ngày cuối tuần, tuổi Mùi chắc chắn gặp được quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong số các con giáp thì người tuổi Thìn là những người có ý chí mạnh mẽ, có khả năng độc lập tự chủ và hơn hết họ là những người được trời ban số mệnh của Rồng, có quyền lực, tiền tài và có khả năng lãnh đạo hơn bất cứ ai.

Thời gian qua, người tuổi Thìn đã phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách nhưng từ đó giúp họ rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu trong tương lai. Đặc biệt, trong 4 ngày cuối tuần, vận may của tuổi Thìn bất ngờ lội ngược dòng trở thành người giàu có khiến ai cũng ngưỡng mộ.

4 ngày cuối tuần (5/5 - 8/5), vận trình sang trang, 3 con giáp có duyên với Thần Tài, may mắn tới tấp, tiền bạc dư dôi - Ảnh 3
Trong 4 ngày cuối tuần, vận may của tuổi Thìn bất ngờ lội ngược dòng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trong 6 ngày đầu tháng 5: 'Cá chép hóa rồng', 3 con giáp gặt hái lộc vàng, yên tâm hưởng phúc, thu nhập tăng vượt trội

Trong 6 ngày đầu tháng 5: 'Cá chép hóa rồng', 3 con giáp gặt hái lộc vàng, yên tâm hưởng phúc, thu nhập tăng vượt trội

Những ngày đầu tháng 5 sẽ giúp top 3 con giáp may mắn này hút cạn lộc trời, tài lộc ùn ùn kéo đến, muốn khổ cũng chẳng được.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp may mắn Tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp may mắn Dự đoán tử vi 12 con giáp tử vi ngày mai tử vi hàng ngày tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 16 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 46 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 4 giờ 16 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 4 giờ 46 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 5 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng