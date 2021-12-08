4 món đồ vật chứa ‘LINH KHÍ’ dù thân thiết đến mấy cũng không nên cho mượn kẻo tài lộc ‘KHÔNG CÁNH MÀ BAY’

Đồng hồ vừa là vật để xem giờ vừa là đồ trang sức. Những chiếc kim đồng hồ quay vòng 360 độ tượng trưng cho một Thái Cực. Vì thế, đeo đồng hồ là một hành động mang hàm ý mong tài lộc vượng phát, thời vận hanh thông.

Khi kim đồng hồ nhích từng chút về phía trước nghĩa là tượng trưng cho sự trôi chảy cũng như sự mất đi của dòng thời gian. Bởi vậy, theo quan niệm phong thủy, cho mượn đồng hồ không khác gì cho người khác mượn thời gian của bạn. Đó là lý do vì sao nhiều người rất kiêng việc cho mượn đồng hồ dù thân thiết đến đâu.

Gương là đồ vật quen thuộc với nhiều gia đình, nhưng trong phong thủy gương chính là cầu nối giữa cõi âm và dương. Mỗi một chiếc gương đều có linh hồn của riêng mình.

Chính vì vậy, bạn không nên cho người khác mượn gương của nhà mình bởi nó dễ gây ra những chuyện tai ương ngoài mong muốn. Thêm và đó, trong mỗi gia đình cũng không nên đặt quá nhiều gương bởi dễ nảy sinh cãi vã, mâu thuẫn căng thẳng cho các thành viên trong nhà.

Vật phong thủy

Vật phong thủy với mỗi người đều mang ý nghĩa cá nhân khác nhau. Vật phong thủy tốt cho người này nhưng không có nghĩa tốt cho người khác. Đồng thời, vật phong thủy cũng là đồ dùng không nên cho mượn bởi nó sẽ làm ảnh hưởng tới lộc của bạn.

Đồng thời nó sẽ khiến cho bạn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, tiền bạc bị ảnh hưởng khó lòng thăng quan tiến chức. Thêm vào đó, do vật phong thủy tượng trưng cho vận mệnh của mỗi người nên khi bạn dùng vật phong thủy của mình nó sẽ mang lộc khí tới cho bạn. Nhưng người khác mượn sẽ không có ý nghĩa tốt đẹp như vậy. Chính vì vậy, dù yêu quý tới mấy thì bạn cũng không nên dùng chung hay mượn đồ vật phong thủy của người khác.

Ví tiền

Trong cuộc sống hiện đại, dù là nam hay nữ đều có cho mình mỗi người một chiếc ví tiền riêng của mình. Trong một chiếc ví thường có tài khoản ngân hàng, giấy tờ tùy thân, tiên mặt và nhiều thứ riêng tư liên quan tới cuộc đời của bạn.

Trong phong thủy ví tiền cá nhân cũng chẳng khác gì “ngân khố” của mỗi người. Chính vì vậy, bạn chớ nên cho người khác mượn ví tiền của mình kẻo ảnh hưởng đến tình trạng tài chính nhé.

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.