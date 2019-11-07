4 đặc điểm trên khuôn mặt nhận biết phụ nữ khổ vì tình

Tâm linh - Tử vi 07/11/2019 05:29

Phụ nữ khổ vì tình thường gặp trắc trở trong tình cảm, dễ bị tổn thương khi yêu hay trong hôn nhân. Theo nhân tướng học, đây là nét tướng phụ nữ khổ tâm vì tình yêu.

Theo nhân tướng học, đây là tướng phụ nữ khổ vì tình, tình yêu hay hôn nhân đều gặp trắc trở, gian truân…

Đôi gò má cao

Phụ nữ có gò má cao thường có cá tính mạnh mẽ, quyết đoán, độc lập và có cái tôi lớn. Dù là trong công việc hay tình yêu, họ đều thể hiện rõ những cá tính này. Bởi thế, họ khó chọn người đàn ông dành cho mình.

phu nu kho vi tinh 1
Theo nhân tướng học, đây là tướng phụ nữ khổ vì tình, tình yêu hay hôn nhân đều gặp trắc trở, gian truân… - Ảnh minh họa: Internet

Và theo nhân tướng học, phụ nữ có gò má cao có mệnh “khắc chồng”, khiến bạn đời dễ lao đao trong công việc, hay gặp chuyện không may. Theo lời ông bà xưa, họ vì có “tướng sát phu” nên dễ bất hạnh trong tình duyên.

Lông mày rậm

Lông mày thường được ví là cung tình duyên của phụ nữ. Bởi thế, nhìn hình dáng lông mày sẽ phần nào đoán được đường tình cảm của phụ nữ. Nếu lông mày thưa, nhạt màu thì không tốt, mà nếu rậm, lộn xộn thì chủ nhân cũng không may mắn trong tình yêu.

Phụ nữ có lông mày rậm thường có tính cách mạnh mẽ, thậm chí là thiếu sự nữ tính, dịu dàng. Bởi thế, họ thường không có sức hút với đàn ông, nên khó gặp được đối tượng như ý.

Phụ nữ có nét tướng này nên gò giũa phần gai góc trong tính cách, để bản thân yếu đuối và nữ tính khi cần thiết. Họ cũng nên giảm bớt sự nóng tính, cố chấp quá mức để tìm tiếng nói chung với bạn đời hay người yêu.

Mũi hếch

phu nu kho vi tinh 2
Phụ nữ khổ vì tình thường có nét tướng mũi hếch - Ảnh minh họa: Internet

Tướng mũi sẽ tiết lộ nhiều điều về đường tình duyên của phụ nữ. Phụ nữ có mũi hếch thường bảo thủ, quá coi trọng bản thân mà dễ gây mâu thuẫn với người khác, đặc biệt là với người yêu hay bạn đời. Nếu không muốn gặp trắc trở trong tình yêu hay hôn nhân, kiểu phụ nữ này nên mở lòng và hạ thấp cái tôi để chấp nhận, thấu hiểu và sẻ chia với người ấy nhiều hơn.

Miệng rộng

phu nu kho vi tinh 3
Theo nhân tướng học, phụ nữ có miệng rộng thường không gặp may mắn trong tình duyên - Ảnh minh họa: Internet

Theo nhân tướng học, phụ nữ có miệng rộng thường không gặp may mắn trong tình duyên. Vì họ thường không biết quản lý tiền bạc, khiến mối quan hệ dễ lâm vào tình trạng khó khăn. Cuộc sống sau hôn nhân của họ nếu không biết giữ gìn và cân nhắc thì rất có thể xảy ra mâu thuẫn lớn.

Đây là những nét tướng phụ nữ khổ vì tình. Tuy nhiên, phụ nữ khổ hay sướng cũng một phần do bản thân. Hãy hoàn thiện và trau dồi bản thân, vận mệnh cũng một phần do bạn quyết định.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Xem tướng không bằng xem tâm, trong 36 loại tâm tướng, bạn thuộc kiểu nào?

Xem tướng không bằng xem tâm, trong 36 loại tâm tướng, bạn thuộc kiểu nào?

Người xưa thường nói "Tâm sinh tướng", quả thật là vậy, tướng mạo của một con người tùy theo tâm của họ tốt hay xấu mà biến hóa thành.

Xem thêm
Từ khóa:   nhân tướng học tướng số tướng phụ nữ

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 1 giờ 42 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 2 giờ 42 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 5 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo