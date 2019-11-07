4 đặc điểm trên khuôn mặt nhận biết phụ nữ khổ vì tình

Phụ nữ có gò má cao thường có cá tính mạnh mẽ, quyết đoán, độc lập và có cái tôi lớn. Dù là trong công việc hay tình yêu, họ đều thể hiện rõ những cá tính này. Bởi thế, họ khó chọn người đàn ông dành cho mình.

Theo nhân tướng học , đây là tướng phụ nữ khổ vì tình , tình yêu hay hôn nhân đều gặp trắc trở, gian truân…

Lông mày thường được ví là cung tình duyên của phụ nữ. Bởi thế, nhìn hình dáng lông mày sẽ phần nào đoán được đường tình cảm của phụ nữ. Nếu lông mày thưa, nhạt màu thì không tốt, mà nếu rậm, lộn xộn thì chủ nhân cũng không may mắn trong tình yêu.

Và theo nhân tướng học, phụ nữ có gò má cao có mệnh “khắc chồng”, khiến bạn đời dễ lao đao trong công việc, hay gặp chuyện không may. Theo lời ông bà xưa, họ vì có “tướng sát phu” nên dễ bất hạnh trong tình duyên.

Phụ nữ có lông mày rậm thường có tính cách mạnh mẽ, thậm chí là thiếu sự nữ tính, dịu dàng. Bởi thế, họ thường không có sức hút với đàn ông, nên khó gặp được đối tượng như ý.

Phụ nữ có nét tướng này nên gò giũa phần gai góc trong tính cách, để bản thân yếu đuối và nữ tính khi cần thiết. Họ cũng nên giảm bớt sự nóng tính, cố chấp quá mức để tìm tiếng nói chung với bạn đời hay người yêu.

Mũi hếch

Phụ nữ khổ vì tình thường có nét tướng mũi hếch - Ảnh minh họa: Internet

Tướng mũi sẽ tiết lộ nhiều điều về đường tình duyên của phụ nữ. Phụ nữ có mũi hếch thường bảo thủ, quá coi trọng bản thân mà dễ gây mâu thuẫn với người khác, đặc biệt là với người yêu hay bạn đời. Nếu không muốn gặp trắc trở trong tình yêu hay hôn nhân, kiểu phụ nữ này nên mở lòng và hạ thấp cái tôi để chấp nhận, thấu hiểu và sẻ chia với người ấy nhiều hơn.

Miệng rộng

Theo nhân tướng học, phụ nữ có miệng rộng thường không gặp may mắn trong tình duyên - Ảnh minh họa: Internet

Theo nhân tướng học, phụ nữ có miệng rộng thường không gặp may mắn trong tình duyên. Vì họ thường không biết quản lý tiền bạc, khiến mối quan hệ dễ lâm vào tình trạng khó khăn. Cuộc sống sau hôn nhân của họ nếu không biết giữ gìn và cân nhắc thì rất có thể xảy ra mâu thuẫn lớn.

Đây là những nét tướng phụ nữ khổ vì tình. Tuy nhiên, phụ nữ khổ hay sướng cũng một phần do bản thân. Hãy hoàn thiện và trau dồi bản thân, vận mệnh cũng một phần do bạn quyết định.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.