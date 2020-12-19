4 con giáp trời sinh tài năng, số may mắn dễ thành tỷ phú trong năm Tân Sửu 2021

Tâm linh - Tử vi 19/12/2020 09:00

Dưới đây là những con giáp may mắn, trời sinh tài năng giỏi giang hơn người nên dễ trở thành tỷ phú giàu có nứt đố đổ vách trong năm Tân Sửu 2021.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, Hợi tài giỏi hơn người, hưởng may mắn từ khi sinh ra nên dễ trở thành tỷ phú. Năm 2021 là thời điểm tốt để bạn gặt hái được nhiều thành công vang dội. Nhất là trong công việc, bạn được đánh giá khá cao sự sáng tạo của bản thân.

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Hợi là con giáp may mắn hưởng lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn, không còn nhiều hiềm khích như trước. Đồng nghiệp cũng yêu mến bạn hơn, không còn những hiềm khích, xích mích. Thế nên hãy tận dụng cơ hội này để thể hiện hết khả năng của mình. Có thể bạn sẽ được tăng lương thưởng.

Tuổi Dậu

Theo tử vi mới nhất, Dậu là con giáp may mắn, được quý nhân phù trợ từ khi sinh ra. Bạn không chỉ giỏi giang mà còn nhanh nhẹn giải quyết nhiều công việc khó khăn. Nhờ vậy mà bạn làm việc ở môi trường nào cũng được đánh giá cao.

Khi còn trẻ, bạn đã sở hữu khối tài sản khủng hơn người. Vận tài chính, tình duyên đều vượng sắc ngoài mong đợi. Những người tuổi Dậu nên chuẩn bị tinh thần tốt để thực hiện nhiều dự án lớn trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu lớn, gặt hái quả ngọt khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Tuổi Dần

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Dần hốt vàng hốt bạc của thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Dần là con giáp giỏi giang, bản lĩnh hơn người. Trời sinh bạn có mệnh phú quý, làm một hưởng mười. Đôi khi lười một chút cũng gặt hái được khá nhiều thành tựu khiến ai cũng ganh tỵ. Tuy nhiên bạn khá kiêu ngạo nên khiến nhiều người không thích. Thế nên hãy thay đổi tính cách này để không vướng phải nhiều rắc rối. Đừng để sự kiêu ngạo ảnh hưởng đến vận trình đang suôn sẻ của bản thân.

Tuổi Tý

Tý có sức khỏe tốt, tinh thần phấn chấn nên làm gì cũng thành công vang dội. Trong công việc, bạn đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo nên được nhiều người trọng dụng, yêu mến. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng có nhiều người theo đuổi.

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Tý vượt lên đổi đời vô cùng vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Nói chung phủi bỏ hết vận xui năm cũ, khi bước sang năm mới, bạn sẽ có nhiều may mắn, tiền bạc tiêu hoài không hết. Có thể trở thành tỷ phú nổi tiếng nhất, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận niềm vui lớn lao này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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