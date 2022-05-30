4 con giáp MAY MẮN được ngậm thìa vàng từ lúc sinh ra, SỐNG TRONG NHUNG LỤA, người người ĐỎ MẮT vìghen tị

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Tuất thường là những người khá tiêu hoang, không bao giờ nhìn vào giá cả khi đi mua sắm. Bởi lẽ, họ từ khi sinh ra đã có số may mắn trong chuyện tiền bạc, cứ hết là lại như có thêm tiền “từ trên trời rơi xuống” vậy.

Không những thế, ở cô nàng tuổi Tuất có một năng lượng tự nhiên giúp nàng có thể đem lại nhiều may mắn cho những người xung quanh, nhờ vậy mà mọi người bên cạnh họ đều đạt được những thành công mỹ mãn.

Đây còn là người siêng năng, chăm chỉ và chịu khó, biết cách kiếm được tiền, thậm chí là rất nhiều tiền. Vì vậy mà tuổi Tuất thường chẳng mấy khi phải lo nghĩ về tiền bạc.

Tuổi Thân

Tử vi học cho biết, tuổi Thân là những người thông minh, có tài năng trong nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, tài vận của họ cũng tốt, thường được mọi người yêu quý.

Đặc biệt, trong công việc, những người tuổi Thân phải chú ý. Không nên hành động vội vàng thì mới đạt được những kết quả tốt.

Nếu những người tuổi Thân kết hợp với tuổi Tỵ thì lại càng gặp may mắn hơn. Mọi việc thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp, tình yêu đều được thuận lợi.

Tuổi Thìn

Có thể nói đây là con giáp có số phú quý. Mới sinh ra đã sống trong no đủ, không cần lo lắng, suy nghĩ quá nhiều về vấn đề tài chính. Do có thiên phú làm ăn, nên từ độ 16 – 18 tuổi đã có của để. Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió trong các năm 28, 30 tuổi. Tuy nhiên đừng tỏ ra quá kiêu ngạo, hãy sống hòa hợp với mọi người, như thế có thể gặp được nhiều quý nhân.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thường có vận thế rất tốt. Họ luôn được cha mẹ, anh em ruột thịt giúp đỡ, ngoài ra họ cũng là người có ý chí phấn đấu, dũng cảm mưu trí, có thể tự mình lập nghiệp.

Những người thuộc con giáp này do có cát tinh “Long Đức quý nhân” soi chiếu nên người tuổi Tỵ sinh có thể dễ dàng vượt qua mọi khó khăn và đặc biệt họ thường có một sự nghiệp thành công rực rỡ.

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm