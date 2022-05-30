4 con giáp MAY MẮN được ngậm thìa vàng từ lúc sinh ra, SỐNG TRONG NHUNG LỤA, người người ĐỎ MẮT vìghen tị

Tâm linh - Tử vi 30/05/2022 08:36

4 con giáp sinh ra đã sống trong nhung lụa là đây chứ đâu.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Tuất thường là những người khá tiêu hoang, không bao giờ nhìn vào giá cả khi đi mua sắm. Bởi lẽ, họ từ khi sinh ra đã có số may mắn trong chuyện tiền bạc, cứ hết là lại như có thêm tiền “từ trên trời rơi xuống” vậy.

Đây còn là người siêng năng, chăm chỉ và chịu khó, biết cách kiếm được tiền, thậm chí là rất nhiều tiền. Vì vậy mà tuổi Tuất thường chẳng mấy khi phải lo nghĩ về tiền bạc.

Không những thế, ở cô nàng tuổi Tuất có một năng lượng tự nhiên giúp nàng có thể đem lại nhiều may mắn cho những người xung quanh, nhờ vậy mà mọi người bên cạnh họ đều đạt được những thành công mỹ mãn.

Tuổi Thân

Tử vi học cho biết, tuổi Thân là những người thông minh, có tài năng trong nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, tài vận của họ cũng tốt, thường được mọi người yêu quý.

4 con giáp MAY MẮN được ngậm thìa vàng từ lúc sinh ra, SỐNG TRONG NHUNG LỤA, người người ĐỎ MẮT vìghen tị - Ảnh 1
Đặc biệt, trong công việc, những người tuổi Thân phải chú ý. Không nên hành động vội vàng thì mới đạt được những kết quả tốt.

Nếu những người tuổi Thân kết hợp với tuổi Tỵ thì lại càng gặp may mắn hơn. Mọi việc thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp, tình yêu đều được thuận lợi.

Tuổi Thìn

Có thể nói đây là con giáp có số phú quý. Mới sinh ra đã sống trong no đủ, không cần lo lắng, suy nghĩ quá nhiều về vấn đề tài chính. Do có thiên phú làm ăn, nên từ độ 16 – 18 tuổi đã có của để. Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió trong các năm 28, 30 tuổi. Tuy nhiên đừng tỏ ra quá kiêu ngạo, hãy sống hòa hợp với mọi người, như thế có thể gặp được nhiều quý nhân.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thường có vận thế rất tốt. Họ luôn được cha mẹ, anh em ruột thịt giúp đỡ, ngoài ra họ cũng là người có ý chí phấn đấu, dũng cảm mưu trí, có thể tự mình lập nghiệp.

4 con giáp MAY MẮN được ngậm thìa vàng từ lúc sinh ra, SỐNG TRONG NHUNG LỤA, người người ĐỎ MẮT vìghen tị - Ảnh 2
Những người thuộc con giáp này do có cát tinh “Long Đức quý nhân” soi chiếu nên người tuổi Tỵ sinh có thể dễ dàng vượt qua mọi khó khăn và đặc biệt họ thường có một sự nghiệp thành công rực rỡ.

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

100 ngày tới: 2 con giáp ĐÁNH ĐÂU THẮNG ĐÓ, 1 con giáp rước họa vào thân do thói quen NGỒI LÊ ĐÔI MÁCH

100 ngày tới: 2 con giáp ĐÁNH ĐÂU THẮNG ĐÓ, 1 con giáp rước họa vào thân do thói quen NGỒI LÊ ĐÔI MÁCH

100 ngày tới, vận đỏ ập xuống, 2 con giáp tiền vào như nước, 1 con giáp rước họa vào thân vì vạ miệng.

Xem thêm
Từ khóa:   Dự đoán tử vi 12 con giáp Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi 2022

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 5 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 38 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 28 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 28 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 19 giờ 53 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 28 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10