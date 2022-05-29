100 ngày tới: 2 con giáp ĐÁNH ĐÂU THẮNG ĐÓ, 1 con giáp rước họa vào thân do thói quen NGỒI LÊ ĐÔI MÁCH

Ngọ thật thà, thẳng thắn, có sao nói vậy. Trong công việc, con giáp này có tài năng và có con mắt nhìn xa trông rộng. Vì vậy, Ngọ biết nắm bắt nhiều cơ may phát triển sự nghiệp, làm đâu gặt đấy, thu hái bộn tiền. Bên cạnh đó, người tuổi Ngọ được quý nhân đưa đường chỉ lối, tài lộc vượng phát hơn thấy rõ.

Trong thời gian này tuổi Ngọ sẽ được Thần Tài chiếu rọi, tìm kiếm được nhiều tài lộc. Trên con đường công việc và cuộc sống từ nay tới cuối năm của con giáp này sẽ vô cùng thành công ít chuyện muộn phiền.

Trời sinh người tuổi Tý là con giáp may mắn đầu tiên được Cát tinh soi chiếu, vận đỏ bừng lên, tài lộc kéo đến, giàu sang phú quý.

Tử vi cho biết trong vòng 100 ngày tới, bản mệnh công danh, sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi thuận. Những người tuổi Tý càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt được thu về bấy nhiêu.

Nếu mọi việc cứ diễn ra suôn sẻ thì Tý sẽ tích được một khoản tiền khổng lồ cho việc đầu tư, phát triển trong tương lai. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này người tuổi Tý càng chăm chỉ thì càng dễ dàng đổi vận.

Không chỉ may mắn trong tài lộc, công danh đường tình duyên của người tuổi Tý cũng vô cùng đào hoa. Nếu còn độc thân thì đây chính là cơ hội tốt để tuổi Tỵ tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trời sinh có tính kiên định cao, nhưng cũng thường hay bảo thủ ngạo mạn. Vì vậy, con giáp này dễ bị người xung quanh ghét bỏ tạo ra những thị phi không đáng có.

Người tuổi Dậu thường có năng lực trong công việc nên được cấp trên yêu quý cất nhắc, nhưng việc tự hào quá mức vào bản thân mình khiến người xung quanh có lúc cảm thấy khó chịu về bạn.

Vì vậy, tuổi Dậu hãy tìm cách chinh phục mọi người bằng một thái độ sống khiêm tốn hòa đồng, khi bạn góp ý cho người khác cũng đừng đề cao bản thân mà hãy góp ý khéo léo để người nghe không cảm thấy bị coi thường. Ngoài ra, người tuổi Dậu nên hạn chế tính nóng nảy kẻo dễ gây thù chuốc oán với nhưng người xung quanh, làm ảnh hưởng tới công việc cũng như đường tình duyên của bạn. Người xưa thường nói “sự thật mất lòng” nên bạn hãy lựa lời để nói để không mất hòa khí nhé!

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.