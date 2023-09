Tuổi Mão

Những cô gái tuổi Mẹo thường đa sầu đa cảm, dễ bị người khác làm tổn thương. Chính vì vậy, những người này cần phải lựa chọn người bạn đời thật cẩn thận. Khi chưa hiểu rõ đối phương, tuyệt đối đừng vội vàng lập gia đình nếu không hôn nhân dẽ rơi vào bế tắc, người tổn thương chắc chắn là cô gái tuổi Mão.

Để có hôn nhân hạnh phúc, người tuổi Mão nên kết hôn muộn vì lúc này sự nghiệp đã vững vàng, có thể bảo vệ hôn nhân của mình được trọn vẹn. Là một người sống tình cảm nên những người phụ nữ tuổi Mão sẽ sống an nhàn, hạnh phúc với con cháu lúc về già.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có tính hiếu thắng, tự cao, không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác. Nếu kết hôn sớm khi tính tình còn nhiều bồng bột, vợ chồng rất dễ xảy ra mâu thuẫn khiến hôn nhân đổ vỡ. Do đó, muốn hôn nhân suôn sẻ, mỹ mãn thì người tuổi Ngọ nên kết hôn trễ, bởi lúc này họ đã có đủ trải nghiệm, tính cách cũng chín chắn hơn để bảo vệ hữu hiệu cho gia đình nhỏ của mình.

Tuổi Hợi

Phụ nữ tuổi Hợi có cuộc sống vô cùng an nhàn, luôn gặp nhiều may mắn nhưng lại không thích một cuộc sống bị gò bó, ép buộc. Do đó, họ thường lựa chọn phương án kết hôn trễ để có thể thoải mái làm điều mình thích và lựa chọn người xứng đáng với mình nhất.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.