4 con giáp lấy chồng càng trễ thì càng giàu sang phú quý, hạnh phúc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 25/07/2017 15:22

Kết hôn là chuyện ai cũng sẽ trải qua trong đời, có người muốn yên bề gia thất truớc rồi mới tính đến chuyện phát triển sự nghiệp, tuy nhiên cũng có người muốn được vui chơi thỏa thích rồi mới chịu buộc mình với hôn nhân. Với 4 con giáp dưới đây, để có cuộc sống an nhàn, hạnh phúc lúc về già thì nên kết hôn muộn hơn so với các tuổi khác.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu
Kết hôn khi đã đủ chín chắn thì người tuổi Sửu mới có đủ khả năng bảo vệ gia đình - Ảnh: Internet

Những người tuổi Sửu thường vô cùng hiền lành, nghiêm túc, chịu thương chịu khó và rất xem trọng truyền thống gia đình. Tuy nhiên, nếu những người thuộc con giáp này kết hôn sớm sẽ rất lận đận, gia đình dễ rơi vào cảnh đổ vỡ. Chỉ khi kết hôn ở độ tuổi chín chắn, trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống thì họ mới có thể giữ gìn được hạnh phúc gia đình. 

Không chỉ vậy, lúc này kinh tế của họ cũng đã vững chãi để chăm lo cuộc sống mà không cần phụ thuộc vào chồng. 

Tuổi Mão

Tuổi Mão
Những cô gái tuổi Mão chỉ nên kết hôn khi đã hiểu rõ đối phương để tránh bị tổn thương - Ảnh: Internet

Những cô gái tuổi Mẹo thường đa sầu đa cảm, dễ bị người khác làm tổn thương. Chính vì vậy, những người này cần phải lựa chọn người bạn đời thật cẩn thận. Khi chưa hiểu rõ đối phương, tuyệt đối đừng vội vàng lập gia đình nếu không hôn nhân dẽ rơi vào bế tắc, người tổn thương chắc chắn là cô gái tuổi Mão.

Để có hôn nhân hạnh phúc, người tuổi Mão nên kết hôn muộn vì lúc này sự nghiệp đã vững vàng, có thể bảo vệ hôn nhân của mình được trọn vẹn. Là một người sống tình cảm nên những người phụ nữ tuổi Mão sẽ sống an nhàn, hạnh phúc với con cháu lúc về già.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ
Với tính cách hiếu thắng của người tuổi Ngọ, nếu kết hôn sớm thì rất dễ đổ vỡ - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ có tính hiếu thắng, tự cao, không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác. Nếu kết hôn sớm khi tính tình còn nhiều bồng bột, vợ chồng rất dễ xảy ra mâu thuẫn khiến hôn nhân đổ vỡ. Do đó, muốn hôn nhân suôn sẻ, mỹ mãn thì người tuổi Ngọ nên kết hôn trễ, bởi lúc này họ đã có đủ trải nghiệm, tính cách cũng chín chắn hơn để bảo vệ hữu hiệu cho gia đình nhỏ của mình.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi
Người tuổi Hợi thường kết hôn trễ vì muốn chọn lựa đối tượng phù hợp nhất - Ảnh: Internet

Phụ nữ tuổi Hợi có cuộc sống vô cùng an nhàn, luôn gặp nhiều may mắn nhưng lại không thích một cuộc sống bị gò bó, ép buộc. Do đó, họ thường lựa chọn phương án kết hôn trễ để có thể thoải mái làm điều mình thích và lựa chọn người xứng đáng với mình nhất.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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