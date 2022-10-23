3 tuổi trong 8 ngày tới (24/10-1/11) có căn gặp chuyện tốt đẹp, Phúc tinh dẫn đường dẫn lối, vạn sự như ý, tình duyên phơi phới, vợ chồng thủy chung, con cái ngoan ngoãn

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 22:15

Vào 8 ngày tới, 3 con giáp nhờ làm nhiều điều phước đức mà đi bên trái gặp Phúc tinh, đi bên phải gặp Hỷ tinh, số định sẵn phải giàu, không điều gì cản được.

Người tuổi Tý

3 tuổi trong 8 ngày tới (24/10-1/11) có căn gặp chuyện tốt đẹp, Phúc tinh dẫn đường dẫn lối, vạn sự như ý, tình duyên phơi phới, vợ chồng thủy chung, con cái ngoan ngoãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Những người tuổi Tý được trời phú cho giác quan nhạy bén, bản mệnh có rất nhiều cơ hội để làm nên sự nghiệp. Ngoài ra, tuổi Tý còn hay được thần Tài chiếu cố, nếu có chí tiến thủ, con đường tài lộc sẽ ngày càng rộng mở, vận đào hoa cũng khá thịnh vượng.

Theo tử vi, trong 8 ngày tới (24/10-1/11), con đường sự nghiệp, tài lộc của người tuổi Tý sẽ càng rộng mở, thuận lợi hơn trước. Khoảng thời gian này cũng là lúc để những người tuổi Tý phát huy hết năng lực của bản thân, làm nên bước tiến đáng kể trên con đường công danh sự nghiệp, mang tài lộc về đầy nhà. Với những người đã nỗ lực hết sức từ trước, khoảng thời gian này cũng là thời điểm thu hoạch trái ngọt.

Cũng trong thời gian này, vận đào hoa của tuổi Tý được cho là ở mức vượng nhất, những ai còn đang độc thân sẽ có cơ hội tìm được mối lương duyên mỹ mãn, kết thúc sớm cuộc sống độc thân.

Tuổi Tý có giác quan vô cùng nhạy bén kết hợp cùng thời điểm “thiên thời, địa lợi” như hiện tại, việc gặt hái được thành công là điều có thể hiện thực hóa trong thời gian gần. Khi cơ hội đến, bản mệnh nên dũng cảm giành lấy, đừng bỏ qua cơ hội tốt vì bản thân có quá nhiều mưu cầu.

Người tuổi Sửu

3 tuổi trong 8 ngày tới (24/10-1/11) có căn gặp chuyện tốt đẹp, Phúc tinh dẫn đường dẫn lối, vạn sự như ý, tình duyên phơi phới, vợ chồng thủy chung, con cái ngoan ngoãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo tử vi 12 con giáp trong 8 ngày tới (24/10-1/11), người tuổi Sửu rất tham vọng và làm việc chăm chỉ. Họ rất nghiêm túc trong công việc và có thể sử dụng ý tưởng của mình để gặp một số cơ hội phát triển mới.

Con giáp tuổi Sửu luôn tích cực và can đảm để khám phá các cơ hội mới mẻ chưa từng được biết đến. Với đầu óc tinh tế, họ không chỉ điều chỉnh được tinh thần đối mắt với công việc mà còn duy trì được năng lượng sung mãn, "kích phát" tiềm năng của bản thân dưới áp lực lớn nhất.

Người tuổi Sửu có thể chịu đựng được cả những lúc khó khăn nhất và trong 8 ngày tới (24/10-1/11) là lúc họ gặt hái thành quả sau thời gian phấn đấu, nỗ lực.

Cuộc sống của con giáp tuổi Sửu sẽ đạt đến đỉnh cao, có thành tựu được nhiều người công nhận vào cuối năm nay.

Người tuổi Dần

3 tuổi trong 8 ngày tới (24/10-1/11) có căn gặp chuyện tốt đẹp, Phúc tinh dẫn đường dẫn lối, vạn sự như ý, tình duyên phơi phới, vợ chồng thủy chung, con cái ngoan ngoãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong 8 ngày tới (24/10-1/11) tuổi Dần gặp nhiều may mắn, tràn đầy năng lượng, có khiếu hài hước nổi bật, có lợi cho việc mở rộng kinh doanh và phát triển nguồn tài chính. Tiền vào nhưng không ra, tích được nhiều của cải.

Sự nghiệp: Hanh thông, bạn được quý nhân giúp đỡ, có năng lực thực hiện nhiệm vụ công việc. Nếu có ý ​​thay đổi công việc, nên suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động.

Tài lộc: Được nâng cao, bạn biết hành động theo cơ hội, tư duy chủ động, đạt hiệu quả cao, dễ được lãnh đạo khen ngợi, được thăng chức, tăng lương.

Tình cảm: Rất êm đềm, tình cảm ngày càng tốt đẹp, mối quan hệ với nửa kia tương đối ổn định, nếu có dự định kết hôn thì có thể tính đến chuyện cùng nhau đi chơi xa.

 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Chuông đồng hồ kêu đúng 10 giờ trưa mai (23/10) 3 con giáp số ngồi mát hưởng bát vàng, nằm không đợi sung rụng, thần tài trao lộc tận tay

Chuông đồng hồ kêu đúng 10 giờ trưa mai (23/10) 3 con giáp số ngồi mát hưởng bát vàng, nằm không đợi sung rụng, thần tài trao lộc tận tay

3 con giáp hưởng ngồi mát ăn bát vàng, quý nhân đứng trước ngõ, kim bài đổi đời trao tận tay, vận khí thăng hoa giàu có khó ai bằng, ăn 3 đời không hết.

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