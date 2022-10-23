Chuông đồng hồ kêu đúng 10 giờ trưa mai (23/10) 3 con giáp số ngồi mát hưởng bát vàng, nằm không đợi sung rụng, thần tài trao lộc tận tay

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 17:19

3 con giáp hưởng ngồi mát ăn bát vàng, quý nhân đứng trước ngõ, kim bài đổi đời trao tận tay, vận khí thăng hoa giàu có khó ai bằng, ăn 3 đời không hết.

Tuổi Thìn

Chuông đồng hồ kêu đúng 10 giờ trưa mai (23/10) 3 con giáp số ngồi mát hưởng bát vàng, nằm không đợi sung rụng, thần tài trao lộc tận tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Trời sinh những người tuổi Thìn có tính tình thẳng thắn, trung thực và cực kỳ quyết đoán. Tuổi Thìn có bản lĩnh và chí tiến thủ, cuộc sống dù gặp trắc trở gian nan vẫn tự mình vượt qua được một cách ngoạn mục. Bước vào một giai đoạn nhất định, người tuổi Thìn thường công thành danh toại, sẽ xây dựng được cơ ngơi vững chắc và kiếm được nhiều tiền. Người tuổi này rất thông minh, chỉ cần giao cho họ cơ hội tốt, một khi họ nắm bắt được thì cuộc đời xác định thăng hoa. 

Tử vi học có nói, năm 2022 này, nhiều người đã phải đối mặt với không ít trắc trở và tuổi Thìn cũng không ngoại lệ. Người tuổi Thìn tuy có vẻ bề ngoài yếu đuối nhưng tâm hồn rất kiên định và mạnh mẽ, nên càng thử thách họ càng rèn luyện được bản thân nhiều hơn.

Đúng 10 giờ trưa mai (23/10), vận may tuổi Thìn sẽ lội ngược dòng, sự nghiệp thuận lợi suôn sẻ kéo theo tài vận dồi dào. Tuy cuộc sống tình cảm vẫn còn nhiều trục trặc nhưng sớm sẽ được giải quyết, cuối năm thăng hoa đôi đường. 

Tuổi Tuất

Chuông đồng hồ kêu đúng 10 giờ trưa mai (23/10) 3 con giáp số ngồi mát hưởng bát vàng, nằm không đợi sung rụng, thần tài trao lộc tận tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Trời sinh những người tuổi Tuất có tính tình thẳng thắn, trung thực và cực kỳ quyết đoán. So với những con giáp khác, tuy rằng tuổi Tuất không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng họ có bản lĩnh và chí tiến thủ, cuộc sống dù gặp trắc trở gian nan vẫn tự mình vượt qua được một cách ngoạn mục. Bước vào một giai đoạn nhất định, người tuổi Tuất thường công thành danh toại, sẽ xây dựng được cơ ngơi vững chắc và kiếm được nhiều tiền. Tuổi Tuất rất thông minh, chỉ cần giao cho họ cơ hội tốt, một khi họ nắm bắt được thì cuộc đời xác định thăng hoa.

Tử vi học có nói, 10 giờ trưa mai (23/10), cuộc sống tuổi Tuất sẽ có chuyển biến tích cực vào những tháng cuối năm. Thời gian đầu năm, tuổi Tuất đã gặp phải nhiều thử thách, công việc gặp nhiều trắc trở, đặc biệt đối với những người làm kinh doanh đã phải chấp nhận thua lỗ. Tuy nhiên, từ nửa cuối năm trở đi, cuộc sống tuổi Tuất sẽ được cải thiện đáng kể. Dù không phải quá may mắn, nhưng những khó khăn cũng được giải quyết, đúng 10 giờ trưa mai (23/10), tuổi Tuất sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Tuất tìm được cơ hội thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới, cuối năm sẽ đổi đời, viên mãn và giàu có, xây nhà 3 tầng, sắm xe 4 bánh. 

Tuổi Mão

Chuông đồng hồ kêu đúng 10 giờ trưa mai (23/10) 3 con giáp số ngồi mát hưởng bát vàng, nằm không đợi sung rụng, thần tài trao lộc tận tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngay từ cuối năm 2022, người tuổi Mão đã bắt đầu phát tài, gặp nhiều may mắn với hàng loạt tin vui ùn ùn kéo đến. Trong thời điểm này, tuổi Mão sẽ phất lên như diều gặp gió, mọi việc làm đều suôn sẻ, gặp dữ hóa lành. Chuyện kinh doanh làm ăn cũng khởi phát hưng vượng. Nếu có đủ tiềm lực, người tuổi Mão hoàn toàn có thể xem xét đến chuyện mở rộng phạm vi kinh doanh. Tử vi 12 con giáp cho thấy vào đúng 10 giờ trưa mai (23/10), mệnh chủ có thể thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ từ hoạt động kinh doanh buôn bán.

Người tuổi Mão vô cùng có chí tiến thủ, họ đã định sẵn kế hoạch cho mình nên rất mong muốn có được công việc tốt, nhiều tiền. Họ đặt ra mục tiêu rõ ràng trong năm là phải đạt được con số nào đó về tiền bạc. Thế nên năm 2022 chắc chắn sẽ là năm may mắn, thành công rực rỡ của tuổi Dần khi những cố gắng suốt năm qua được đền đáp xứng đáng, tiền gom về sắm xe xây nhà, đeo vàng đầy tay. Nhà nào có con giáp này chắc chắn sẽ có được thành công rực rỡ, gia đình được nhờ cậy, cuộc sống sung túc, tiền bạc khỏi phải lo. 



*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Đầu tuần sau (Thứ Hai 23/10) 3 tuổi rơi vào bẫy của tạo hóa, lận đận tình duyên, tài lộc hao mòn, sự nghiệp tụt dốc, chẳng làm việc nào ra hồn

Đầu tuần sau (Thứ Hai 23/10) 3 tuổi rơi vào bẫy của tạo hóa, lận đận tình duyên, tài lộc hao mòn, sự nghiệp tụt dốc, chẳng làm việc nào ra hồn

3 con giáp có khoảng thời gian u tối vào đầu tuần mới, vận trình tài lộc đi xuống, dễ vướng lao lý, thất bại đến trắng tay.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tâm linh tử vi 12 con giáp Top 3 con giáp bùng nổ lộc tài

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 2 giờ 29 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới