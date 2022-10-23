Đầu tuần sau (Thứ Hai 23/10) 3 tuổi rơi vào bẫy của tạo hóa, lận đận tình duyên, tài lộc hao mòn, sự nghiệp tụt dốc, chẳng làm việc nào ra hồn

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 16:05

3 con giáp có khoảng thời gian u tối vào đầu tuần mới, vận trình tài lộc đi xuống, dễ vướng lao lý, thất bại đến trắng tay.

Tuổi Mùi

Đầu tuần sau (Thứ Hai 23/10) 3 tuổi rơi vào bẫy của tạo hóa, lận đận tình duyên, tài lộc hao mòn, sự nghiệp tụt dốc, chẳng làm việc nào ra hồn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Mùi cần phải xác định tinh thần đối diện với nhiều khó khăn trong sự nghiệp vào ngày hôm nay. Bạn có thể gặp bế tắc đến nỗi muốn từ bỏ, thế nhưng hãy lạc quan lên, rồi tất cả sẽ qua thôi.

Ngoài ra, con giáp xui xẻo vào đầu tuần sau (Thứ Hai 23/10) cũng không nên làm ăn hoặc đưa ra những quyết định đầu tư quan trọng, nếu không bạn rất dễ rơi vào tình trạng thất thoát tài sản. Các đối tác bạn gặp được trong ngày hôm nay có vẻ đều không đáng tin cậy.

Dưới ảnh hưởng của cục diện Tương Xung, người tuổi Mùi thường xuyên nóng nảy, không vừa ý với những chuyện xảy ra xung quanh mình. Những lúc như vậy, bạn thường hành xử khá tiêu cực.Nếu cứ tiếp tục như vậy, bạn sẽ khiến hình tượng của bản thân xấu đi và gây ác cảm với mọi người xung quanh. 

Trên phương diện sức khỏe, bản mệnh dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Vì vậy, bạn cần quan tâm hơn đến chế độ ăn uống của mình, không nên tiệc tùng quá nhiều, không nên ăn đồ ăn cay nóng hoặc quá nhiều dầu mỡ.

Tuổi Sửu

Đầu tuần sau (Thứ Hai 23/10) 3 tuổi rơi vào bẫy của tạo hóa, lận đận tình duyên, tài lộc hao mòn, sự nghiệp tụt dốc, chẳng làm việc nào ra hồn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu là một trong những con giáp xui xẻo vào đầu tuần sau (Thứ Hai 23/10). Vì vậy mà làm việc gì bạn cũng nên cảnh giác cao độ. Nếu không bạn có thể bị vướng vào những tình huống không mong muốn.

Nếu là người làm ăn, Sửu cần đề phòng những tình huống xấu nhất như có đối tác kinh doanh quay lưng lại với bạn. Nên hạn chế chia sẻ kế hoạch đầu tư của mình với người xung quanh.

Nếu là người làm công ăn lương, khả năng phán đoán của bản mệnh cũng trở nên kém nhạy bén hơn. Khi chưa chắc chắn bạn không nên đưa ra những quyết định vội vàng nếu không muốn rơi vào tình huống xấu.

Bạn cũng nên lắng nghe lời khuyên nhủ của mọi người để tránh những rủi ro không đáng có. 

Tuổi Tý

Đầu tuần sau (Thứ Hai 23/10) 3 tuổi rơi vào bẫy của tạo hóa, lận đận tình duyên, tài lộc hao mòn, sự nghiệp tụt dốc, chẳng làm việc nào ra hồn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý. Do phải chịu ảnh hưởng của hung tinh nên mọi thứ dường như đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát của người tuổi Tý trong đầu tuần sau (Thứ Hai 23/10). Bản mệnh cảm thấy mình đã quá sức vì công việc bề bộn mà sức người có hạn

Việc thường xuyên phải quay cuồng với giấy tờ sổ sách khiến bạn mệt mỏi, căng thẳng, thậm chí có người còn nảy sinh ý định muốn nghỉ việc ngay lập tức.

Trên phương diện tài lộc, bạn cần thận trọng trong các kế hoạch đầu tư, kinh doanh. Mọi quyết định đều nên được tính toán thận trọng, tham khảo các luồng thông tin để tránh rủi ro không đáng có, gây hao tài tốn của.

 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

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