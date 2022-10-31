3 tuổi may mắn ngút trời, ăn no ngủ kỹ, tự khác giàu, nhờ có quý nhân giúp đỡ, ăn trọn lộc Thánh, số hưởng phú quý trong 10 ngày tới (1-10/11)

Tâm linh - Tử vi 31/10/2022 16:08

3 con giáp có vận may phát triển phồn vinh, sự nghiệp thăng tiến đỉnh cao, tài lộc ào ào về túi, hưởng trọn lộc Trời ban, cuộc sống về sau chẳng cần lo nghĩ.

Tuổi Thìn

3 tuổi may mắn ngút trời, ăn no ngủ kỹ, tự khác giàu, nhờ có quý nhân giúp đỡ, ăn trọn lộc Thánh, số hưởng phú quý trong 10 ngày tới (1-10/11) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn vốn là con giáp có mệnh phú quý, vì vậy đối với những người tuổi Thìn, thứ họ cần nhất chính là cơ hội. Khoảng thời gian trước, đường tài lộc của tuổi Thìn có thể không được lý tưởng, dẫn đến nhiều thất bại và đen đủi ngoài ý muốn trong cuộc sống, sinh hoạt tương đối chật vật. 

Tuy nhiên, bắt đầu từ 10 ngày tới (1-10/11) trong mệnh số có hỏa vượng, ngũ hành tương sinh nên tuổi Thìn sẽ gặp may mắn, rủng rỉnh tiền bạc. 

Trong mệnh số có thủy sinh kim, thúc đẩy vận vượng phát cực lớn. Nhờ đó tuổi Thìn sẽ có được hạnh phúc bất ngờ về đường tài lộc trong tháng 10 này. Họ có thể ăn nên làm ra, kiếm được mối lợi mới hoặc có thể nhận được món quà sang trọng, phú quý. 

Tuổi Tị

3 tuổi may mắn ngút trời, ăn no ngủ kỹ, tự khác giàu, nhờ có quý nhân giúp đỡ, ăn trọn lộc Thánh, số hưởng phú quý trong 10 ngày tới (1-10/11) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Cái tên đầu tiên được nhắc tới trong danh sách những con giáp nhiều tiền nhất tháng 10 này chính là tuổi Tị.  

Trong 10 ngày tới (1-10/11), tuổi Tị đón nhận nhiều tin vui trong chuyện kinh doanh buôn bán. Con giáp này tìm được mối hàng tốt, các hợp đồng hợp tác suôn sẻ, lại có thêm nguồn vốn tài trợ nên không phải lo lắng gì nhiều, chỉ cần bắt tay vào làm việc là thu về lợi nhuận không nhỏ. 

Tuy nhiên, dù tiền bạc dư dả, bạn cũng không nên tiêu tiền quá phóng túng như hiện tại. Lúc nào cũng ăn uống, tiệc tùng bên ngoài sẽ khiến bạn sớm rơi vào cảnh rỗng túi, chưa kể lại không tốt cho sức khỏe của mình.

Tuổi Thân

3 tuổi may mắn ngút trời, ăn no ngủ kỹ, tự khác giàu, nhờ có quý nhân giúp đỡ, ăn trọn lộc Thánh, số hưởng phú quý trong 10 ngày tới (1-10/11) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Từ 10 ngày tới (1-10/11) rất may mắn với người tuổi Thân trên con đường công danh sự nghiệp. Bạn dễ được cấp trên phân công những nhiệm vụ quan trọng, nếu hoàn thành tốt thì cơ hội được thăng chức nằm ngay trong tầm tay. Người đi thi cử cũng gặp nhiều may mắn.

Chuyện tài lộc khởi sắc nhất là vào thời điểm từ hôm nay. Bạn có thể tìm được những mối đầu tư đáng giá, nhờ đó thu tiền về đầy túi một cách nhanh chóng. Từ đây có thể thấy rằng bạn là người có mắt đánh giá tình hình vô cùng chuẩn xác, hãy tin tưởng hơn nữa vào các quyết định tương lai.

Chuyện tình cảm có dấu hiệu khởi sắc. Người độc thân có thể nhận lời yêu của một ai đó sau một khoảng thời gian dài tìm hiểu. Với các cặp đôi, nếu tình cảm đã chín muồi, hai bạn có thể tính tới những chuyện xa xôi hơn.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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